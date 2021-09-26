Предварительные итоги: на выборах в ФРГ вперед выходят социал-демократы

На парламентских выборах в ФРГ вперед с минимальным отрывом выходит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По состоянию на 19.59 (20.59 мск) она набирает 25,5% голосов, а блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) — 24,5%. Об этом в воскресенье, 26 сентября, свидетельствуют неофициальные предварительные результаты, приводимые социологической службой Infratest dimap по заказу телерадиокомпании ARD.

На третьем месте — партия "Союз-90/"зеленые", набирающая 14,8% голосов. Свободная демократическая партия (СвДП) получает 11,7%, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" — 10,9%. По данным Infratest dimap, в парламент также проходит Левая партия — за нее проголосовали 5% избирателей.

Парламент формируется по смешанной системе



На протяжении последних 16 лет правительство ФРГ возглавляла Ангела Меркель из Христианско-демократического союза (ХДС). Последние восемь лет младшим партнером блока ХДС/ХСС по правительственной коалиции была Социал-демократическая партия Германии.

Немецкий парламент насчитывает не менее 598 депутатов. Формируется он по смешанной системе. Половина мест отводится кандидатам, которые были избраны в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе. Вторая половина распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам, в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия. По оценкам экспертов, в новый состав бундестага могут войти от 672 до 912 депутатов.

Рекордное число избирателей проголосовало по почте

В течение нескольких недель поступали сообщения о том, что рекордное число избирателей проголосовало по почте. Одна из причин — пандемия коронавируса. Их доля может составить около 40 процентов.

Граждане Германии избрали депутатов 20-го по счету бундестага. Через несколько недель законодателям предстоит выбрать нового федерального канцлера, который затем сформирует правительство.