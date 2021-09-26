26.09.2021, 21:16
Полиция разыскивает 86-летнего Анатолия из Пярну(1)
PPA
Полиция разыскивает 86-летнего Анатолия, который сегодня ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. Мужчина проживает в Пярну в доме на улице Метса.
Мужчина может испытывать трудности с восприятием происходящего, он может кататься на городских автобусах.
Анатолий худощавого телосложения, у него короткие седые волосы. Покидая дом, мужчина был одет в темное пальто с воротником на молнии, черные спортивные брюки и коричневые туфли. На голове у него была темно-серая шляпа, а на шее - темный узорчатый шарф. У мужчины были две лыжные палки для ходьбы.
Сотрудники полиции связались с близкими Анатолия и проверили разные места, где мог находиться мужчина.
Полиция просит всех, кто видел Анатолия или имеет информацию о возможном местонахождении этого человека, немедленно сообщать об этом на номер службы экстренной помощи 112.