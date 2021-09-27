ЧП и криминал
27.09.2021, 19:36

Полиция нашла пропавшего 86-летнего Анатолия

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Politseibuss
Politseibuss
Foto: Anni Õnneleid
Полиция в воскресенье объявила в розыск 86-летнего Анатолия из Пярну, который ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.

В понедельник, 27 сентября, полиция сообщила, что Анатолия нашли в Пярну, с ним всё в порядке.

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