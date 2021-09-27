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ЧП и криминал
27.09.2021, 19:36
Полиция нашла пропавшего 86-летнего Анатолия
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Politseibuss
Foto: Anni Õnneleid
Полиция в воскресенье объявила в розыск 86-летнего Анатолия из Пярну, который ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.
В понедельник, 27 сентября, полиция сообщила, что Анатолия нашли в Пярну, с ним всё в порядке.
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