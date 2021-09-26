В центре Таллинна при задержании пьяного водителя пострадал полицейский

Инцидент произошел в 16:40 на улице Йыэ, где осуществлявшие надзор за дорожным движением полицейские заметили выехавший на тротуар фургон Volkswagen, водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности и разговаривал по мобильному телефону, сообщила Пыхьяская префектура.

Полиция остановила автомобиль, и, поскольку у водителя были явные признаки алкогольного опьянения, мужчину попросили выйти из салона. После этого он стал проявлять агрессию и оказывать сопротивление правоохранителям. Стражам порядка все же удалось его задержать, но при задержании один из полицейских получил травмы.