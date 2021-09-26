Результаты экзитполов не определили победителя на выборах в Германии

На парламентских выборах в ФРГ победу может одержать как консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), так и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По данным опросов избирателей, обнародованным после закрытия участков для голосования вечером в воскресенье, 26 сентября, обе партии набирают по 25 процентов голосов.

На третьем месте — партия "Союз-90/"зеленые", набравшая 15 процентов голосов. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия (СвДП) набрали по 11 процентов голосов. По данным экзитполов социологической службы Infratest dimap, в парламент также проходит Левая партия, за которую проголосовали 5 процентов избирателей.

Избирательные участки закрылись в 18.00 по местному времени. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру на прошедших выборах. Однако она останется на своем посту, пока не будет выбран ее преемник или преемница и сформировано новое правительство Германии.

Наибольшее число партий с момента воссоединения Германии





В нынешних парламентских выборах участвовало наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выдвинули 47 политических объединений. Реальные шансы попасть в парламент, согласно опросам, имеют блок ХДС/ХСС, социал-демократы, "зеленые", либералы из Свободной демократической партии (СвДП), "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия. Всего за места в бундестаге боролось рекордное число кандидатов — 6211, в том числе 2024 женщины.



Парламент формируется по смешанной системе





На протяжении последних 16 лет правительство ФРГ возглавляла Ангела Меркель из Христианско-демократического союза (ХДС). Последние восемь лет младшим партнером блока ХДС/ХСС по правительственной коалиции была Социал-демократическая партия Германии.