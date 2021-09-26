Профессор: на невакцинированных нужно оказывать давление, как на курильщиков

"Я считаю, что более жесткие шаги и Эстонии следовало предпринять гораздо раньше. Противникам вакцинации необходимо усложнить жизнь. С курением боролись сотню лет, и теперь можно курить где-нибудь в стеклянном ящике или на улице. В восточноевропейских обществах сила или давление это то, что по-прежнему удерживают часть общества в определенных рамках. Ничего не поделаешь, если социальное саморегулирование не работает", — сказал профессор.