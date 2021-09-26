26.09.2021, 18:45
Профессор: на невакцинированных нужно оказывать давление, как на курильщиков(334)
Foto: Andres Putting
Государству гораздо раньше следовало предпринять жесткие шаги в отношении противников вакцинации, потому что в условиях демократии меньшинство должно в конечном итоге подчиниться большинству, считает профессор Таллиннского университета Мати Хейдметс, передает RusERR.
По его мнению, Литва поступила правильно, когда стала оказывать сильное давление на не вакцинированных жителей, например, запретив им посещать торговые центры.
"Я считаю, что более жесткие шаги и Эстонии следовало предпринять гораздо раньше. Противникам вакцинации необходимо усложнить жизнь. С курением боролись сотню лет, и теперь можно курить где-нибудь в стеклянном ящике или на улице. В восточноевропейских обществах сила или давление это то, что по-прежнему удерживают часть общества в определенных рамках. Ничего не поделаешь, если социальное саморегулирование не работает", — сказал профессор.
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