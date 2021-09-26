Военнослужащие ВВС Эстонии возвращаются с учений в Польше

”По сути, мы выполняли ту же работу, что и в Эстонии: наблюдали за воздушным пространством и отдельными летательными аппаратами”, — сказал командир мобильного радиолокационного поста ВВС Эстонии младший лейтенант Микк Голубцов.

По его словам, цель учений заключалась в отработке быстрой переброски подразделения на большое расстояние с последующим развертыванием. Вдобавок маневры способствовали усилению безопасности региона и развитию сотрудничества с союзниками.

”Столь длительный марш в другую страну ранее наше подразделение не совершало. Рад, что именно мы были выбраны для участия в этих учениях — это признание наших возможностей”, — сказал младший лейтенант Голубцов, добавив, что выполнение этой задачи потребовало усилий.

В Польше эстонские военные смогли обменяться опытом с польскими коллегами. В частности, военнослужащие продемонстрировали друг другу свою технику. За снабжение и тренировочные площадки отвечали союзники.

”Поляки проявили открытость и дружелюбие. Кажется, что мы были желанными гостями, — считает младший лейтенант Микк Голубцов. — Нам обеспечили доступ к интересным объектам и данными. Нам и раньше приходилось сотрудничать с поляками, но подобные тактические учения прошли впервые. Мы благодарны за теплый прием.”

Участники учений вернутся в Эстонию в конце недели. Мобильный радиолокационный пост является частью инженерно-технической группы ВВС Эстонии, которая в свою очередь отвечает за обеспечение связи, а также наблюдение и передачу данных о воздушной обстановке в пользу национальных вооруженных сил и НАТО.

Подразделение также включает части охранения, которые в том числе комплектуются резервистами. Надлежащий уровень подготовки и взаимодействия этих подразделений с постами радиолокационного наблюдения обеспечивается регулярными военными сборами.