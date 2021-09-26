В литовском центре мигрантов умер ребенок(8)
"Полиция убила ребенка в лагере в Рукле, а его отец был арестован при попытке бегства в Германию", — сообщение и видео такого содержания поступили в редакцию Delfi поздно вечером в субботу.
Подвергнув сомнению достоверность информации, иракец в одном из центров для мигрантов пояснил, что ребенок 11 лет, возможно, не был убит, а был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сообщается, что полицейские ранили его, применив электрошокер Taser.
Охранник центра приема беженцев в Рукле в воскресенье упомянул, что ничего не может сказать об инциденте, и порекомендовал связаться с ним в понедельник. Директор центра Беатриче Бернотене заявила, что всю информацию о происшествии должны предоставить представители СОБ, и подтвердила, что указанный ребенок, доставленный в медицинское учреждение, не пострадал от действий властей.
Представитель Объединенного оперативного центра СОБ сообщил, что инцидент в Центре приема беженцев в Рукле действительно имел место, но ситуация была быстро взята под контроль и дополнительных сил не потребовалось.
Отвечая на вопрос о задержанных, представитель СОБ упомянул, что люди, пытавшиеся сбежать, были задержаны и возвращены в лагерь. Для передачи их сотрудникам полиции не было законных оснований, так как выезд из лагеря для мигрантов не считается уголовным преступлением.
Советник министра социальной защиты и труда Томас Каваляускас подтвердил, что несколько семей пытались уйти, сотрудники СОБ задержали людей и вернули их.
Больной ребенок, проживавший в Центре приема беженцев в Рукле, скончался в больнице
В воскресенье Министерство социальной защиты и труда предоставило последнюю информацию о ребенке, упомянутом мигрантами.
"Ребенок 2010 года рождения, проживавший в Центре приема беженцев в Рукле (ЦПБ), умер в медицинском учреждении. Семья мигрантов (отец и сын) прибыли в ЦПБ Руклы 6 августа. Семья, воспитывающая ребенка-инвалида, после перехода границы сразу же была размещена в ЦПБ Руклы. Ребенок был парализован, страдал эпилепсией и другими заболеваниями. По словам отца, ребенок стал инвалидом после травмы головы год назад на родине. ЦПБ Руклы постоянно предоставлял семье медицинскую помощь, необходимые лекарства и социальных работников.
Утром 26 сентября 2021 года отец ребенка сообщил, что у ребенка проблемы с дыханием. Была вызвана скорая помощь, которая немедленно отвезла ребенка в медицинское учреждение, где ребенок скончался. Предварительная причина смерти — острая сердечная и легочная недостаточность.
ЦПБ Руклы выражает искренние соболезнования отцу ребенка. Ему оказывается психологическая помощь, организуются похороны ребенка", — говорится в сообщении ведомства.
Мужчина сообщил, что после инцидента в лагере беженцев возникли волнения, стихийный протест, и сотрудники правоохранительных органов якобы применили против мигрантов слезоточивый газ.
На кадрах видно, что инцидент происходит в лагере модульных домиков, в котором размещаются семьи с детьми, в общей сложности до 400 человек.
Пресс-секретар Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Одета Вайткявичене подтвердила, что в Рукле были беспорядки, которые подавляла не полиция, а Служба общественной безопасности (СОБ).
"Упомянутый мальчик был доставлен в медицинское учреждение в связи с ухудшением состояния его здоровья. У нас нет данных о том, что до этого использовался электрошокер", — сообщила порталу Delfi О. Вайткявичене.
Представитель полиции также пояснила, что электрошокер Taser не применялся, несколько человек были задержаны сотрудниками СОБ, а нарушений общественного порядка зафиксировано не было.
На пресс-конференции директор Центра приема беженцев в Рукле Беатриче Бернотене заявила, что беспорядки не связаны со смертью проживавшего там ребенка.
По ее словам, несколько человек попытались покинуть центр и были задержаны. Сколько было задействовано правоохранителей, какие меры применялись против мигрантов — ответа не последовало.
На видеозаписях, которые были записаны самими мигрантами, видно, что сотрудники Службы общественной безопасности применяют слезоточивый газ.
По ее словам, тяжело больной ребенок жил со своим отцом в стационарном здании центра, имел отдельную комнату с туалетом и душем. Остальные мигранты, семьи с детьми размещаются как в этом здании, так и в модульных домах.
Директор Центра приема беженцев Руклы Б. Бернотене сообщила, что сегодня утром жизнь мальчика 2010 года рождения оборвалась.
"Сегодня утром отец обратился к работнику и сообщил, что состояние здоровья ребенка ухудшилось. Наш сотрудник сразу же вызвал скорую помощь, которая отвезла ребенка вместе с отцом в медицинское учреждение, где позже, как выяснилось, ребенок скончался", — сказала Б. Бернотене, директор центра приема беженцев.
Она пояснила, что тяжелобольному ребенку и его отцу уделялось повышенное внимание.
"Этот ребенок прибыл с отцом в центр приема беженцев 6 августа. Его тут же перевезли с границы к нам, потому что ребенок инвалид, лежачий.
По словам отца, инвалидность является следствием травмы, полученной в стране происхождения год назад", — сказала Б. Бернотене.
По ее словам, персонал центра и медики оказывали регулярную помощь, а с отцом работал психолог.
"Мы все потрясены этой потерей и очень соболезнуем отцу в связи с потерей ребенка. В настоящее время отцу ребенка оказывается психологическая помощь, похороны мы берем на себя", — сказала Б. Бернотене.
Как сообщило сегодня Министерство социальной защиты и труда, ребенок 2010 года рождения, проживавший в Центре приема беженцев в Рукле, скончался в медицинском учреждении.