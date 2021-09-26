В литовском центре мигрантов умер ребенок

"Полиция убила ребенка в лагере в Рукле, а его отец был арестован при попытке бегства в Германию", — сообщение и видео такого содержания поступили в редакцию Delfi поздно вечером в субботу.

Подвергнув сомнению достоверность информации, иракец в одном из центров для мигрантов пояснил, что ребенок 11 лет, возможно, не был убит, а был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сообщается, что полицейские ранили его, применив электрошокер Taser.

Охранник центра приема беженцев в Рукле в воскресенье упомянул, что ничего не может сказать об инциденте, и порекомендовал связаться с ним в понедельник. Директор центра Беатриче Бернотене заявила, что всю информацию о происшествии должны предоставить представители СОБ, и подтвердила, что указанный ребенок, доставленный в медицинское учреждение, не пострадал от действий властей.

Представитель Объединенного оперативного центра СОБ сообщил, что инцидент в Центре приема беженцев в Рукле действительно имел место, но ситуация была быстро взята под контроль и дополнительных сил не потребовалось.

Отвечая на вопрос о задержанных, представитель СОБ упомянул, что люди, пытавшиеся сбежать, были задержаны и возвращены в лагерь. Для передачи их сотрудникам полиции не было законных оснований, так как выезд из лагеря для мигрантов не считается уголовным преступлением.

Советник министра социальной защиты и труда Томас Каваляускас подтвердил, что несколько семей пытались уйти, сотрудники СОБ задержали людей и вернули их.

Больной ребенок, проживавший в Центре приема беженцев в Рукле, скончался в больнице

В воскресенье Министерство социальной защиты и труда предоставило последнюю информацию о ребенке, упомянутом мигрантами.