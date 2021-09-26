За лето в торговых центрах и на рынках Astri Grupp были вакцинированы 4300 человек

По словам маркетингового директора Astri Grupp Маттиаса Вутта, центры и рынки в качестве пунктов вакцинации пользовались популярностью, поскольку они находятся на траектории повседневного движения людей. ”Нам приятно оказать государству поддержку в организации вакцинации. Для сохранения привычной торговой деятельности вакцинация имеет большое значение. Поэтому мы со своей стороны готовы бесплатно предоставлять государству арендные площади”, — сказал Вутт.

Большую часть прививок, более 2500 первых дох, было сделано в Нарве. ”Как в торговом центре Fama, так и в Astri Keskus в Нарве есть регулярные пункты вакцинации, ставшие весьма популярными. В городе Нарве вакцинировано чуть более 21 000 человек, то есть более 10% вакцинированных сделали прививки при посещении торговых центров. Это говорит о том, что предложение удобных решений посетителям играет немаловажную роль”, — добавил Вутт. ”Самой интенсивной была работа специального автобуса, предлагающего возможность вакцинироваться, на Центральном рынке, где за четыре дня первую дозу вакцины получили более 1100 человек”.

Вакцинация в торговых центрах продолжается. Регулярные пункты вакцинации открыты в Нарве в торговых центрах Fama и Astri Keskus. В тартуском Lõunakeskus можно вакцинироваться в аптеке по понедельникам и пятницам и в экспресс-клинике Confido — ежедневно.

Astri Grupp создает притягательные жизненные среды, в которых торговля, развлечения, обслуживание, жилье и бизнес усиливают друг друга. В группу входят расположенные в Таллинне Рынок Балтийского вокзала и Центральный рынок, в Тарту — торгово-развлекательный центр Lõunakeskus, в Пярну — Pärnus Keskus, в Нарве — Fama Keskus и Astri Keskus. Действует также объединяющий все центры Astri интернет-магазин astri.ee.

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