В Таллинне появилась возможность заказывать продукты из магазина при помощи роботов Starship

Роботы вмещают до трех полных пакетов товаров и являются экологичной альтернативой автомобилям и фургонам, за счет которой разгружаются дороги и сокращается количество вредных выбросов в атмосферу.

По словам директора по коммерческому развитию Starship Сандры Сооляте, в новом районе обслуживания насчитывается более 20 000 домохозяйств. ”Спрос на бесконтактную курьерскую доставку — особенно на доставку продуктов питания — стремительно растет. Именно поэтому мы решили расширить зону обслуживания Starship в Таллинне, чтобы предлагать еще большему количеству людей возможность недорого и с заботой об окружающей среде заказывать продукты питания”, — заявила Сооляте.

Теперь услуга робота-курьера Starship доступна также для жителей микрорайонов Каламая, Пельгулинна, Кельмикюла, Кассисаба, Уус-Мааильм, Веэренни и Тынисмяэ. Посредством приложения Starship на данный момент можно заказывать продукты из Ristiku Selver ABC, а также из Tõnismäe Bloom и Mustamäe Bloom, но, по словам Сооляте, планируется дальнейшее расширение как списка магазинов, так и района обслуживания. Плата за доставку через Starship составляет 0,99 евро вне зависимости от размера заказа.

”Сети магазинов Selver приятно быть вовлеченной в такой проект, который при помощи инновационных технологий упрощает жизнь современных потребителей и делает доставку на дом еще более доступной и ориентированной на клиента. Для нас важно идти в ногу с новшествами и пожеланиями клиентов”, — прокомментировала член правления Selver AS Кристи Ломп.

Заказать доставку продуктов при помощи робота-курьера можно через приложение Starship (App Store или Google Play). Маршрут робота можно отслеживать в реальном времени и в момент прибытия быстро открыть его при помощи приложения.