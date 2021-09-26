Гражданин Ирака в помещении литовской погранзаставы: у меня есть деньги, как мне выбраться из этого дерьма

На улице еще есть несколько палаток, мигранты не спешили их покидать. Они думали, что если останутся в палатке, их быстрее отпустят.

Однако после заморозков в минувшие выходные сдались и самые стойкие, сейчас все находятся в помещениях.

Глава Швенченской заставы Раймондас Бучелис порадовался тому, что скоро и этих мигрантов переведут в другое место, а пограничники смогут заняться своей основной работой. Застава не должна была становиться местом проживания нелегалов, но выбора не было.

На заставу приезжает местный настоятель Станиславас Матюкявичюс, он привез пожертвованные прихожанами вещи — одежду, одеяла, туалетную бумагу.

Матюкявичюс сказал, что много работает с прихожанами, усмиряет их недовольство и побуждает помогать мигрантам.

Журналист вошел в одну из комнат, где чувствуется стойкий запах курева. Большая часть ее жильцов в полдень еще спит или только-только просыпается.

"Мы ложимся около 4 часов", — рассказал молодой афганец. Он сказал, что его семья заплатила за поездку в Европу, и вот он оказался здесь. "Возможно, я занялся бы бизнесом, открыл мобильный магазинчик", — ответил он на вопрос, чем собирается заняться.

Афганец уверяет, что ему 17 лет, но пограничники уточнили, что Департамент миграции выяснил — ему не меньше 20 лет. Немалая часть мигрантов говорит, что они несовершеннолетние в надежде оказаться в лучших условиях, как уязвимые лица. Однако настоящий их возраст выясняют с помощью биологических исследований.

Афганец сказал, что на заставе находится всего несколько дней, до этого сидел в тюрьме, за попытку бежать. Тюрьмой мигранты называют КПЗ на заставе, поскольку там есть решетки. Обо всем этом афганец рассказывает со смехом.

"Все это как приключение", — ответил он на вопрос, насколько серьезно он к этому относится.