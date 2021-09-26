Эстонские фермеры вырастили 950 тонн тыквы для Põltsamaa

По словам руководителя фабрики Põltsamaa Индрека Гроссталя, в этом сезоне из тыквы будет изготовлено 16 консервированных продуктов общим объемом 686 тонн. Четверть всех заготовок — традиционный тыквенный салат Põltsamaa. ”Почти две трети наших тыквенных продуктов съедают соседи — финны и латыши, а треть остается на эстонском столе”, — добавил Гроссталь.

Хотя сильная жара в некоторой степени повлияла на урожайность, теплый и влажный август сильно способствовал росту тыкв. ”В этом году тыквы из распределенных прошлой зимой семян для нас выращивают семь эстонских фермеров из Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Тартумаа и Вильяндимаа. Все они — опытные производители, которые отлично знают свое дело и способны минимизировать связанные с погодой риски”, — пояснил руководитель по закупкам Orkla Eesti Пеэтер Кибе.

”Хотя тыквенный сезон сдвигается немного дальше на осень, все тыквы будут законсервированы к концу октября”, — заверил Гроссталь.

Orkla Eesti — одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности Эстонии. Помимо производства продуктов питания на фабриках Kalev и Põltsamaa, компания представляет в Эстонии еще несколько известных брендов концерна Orkla. Ассортимент продукции Orkla Eesti включает сладости Kalev, соки, консервы и супы Põltsamaa, соусы Felix, чипсы Taffel и т.д. Помимо внутреннего рынка, основными рынками Orkla Eesti являются скандинавские страны, а также Латвия и Литва. В компании работает более 500 человек.