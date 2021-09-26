Новости Ида-Вирумаа
26.09.2021, 11:35

Лидерам предвыборных списков в Нарве, Силламяэ и Йыхви предстоят встречи с полицией и КаПо

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Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 17. oktoobril, eel- ja e-hääletus algab 11. oktoobril.
Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 17. oktoobril, eel- ja e-hääletus algab 11. oktoobril.
Foto: Anni Õnneleid
В понедельник префект Идаской префектуры Тарво Крууп и руководитель отделения Полиции безопасности (КаПо) в Вирумаа Андрес Кангур обсудят в Нарве предстоящие 17 октября муниципальные выборы с лидерами партий и избирательных союзов, баллотирующихся в Нарвское городское собрание.

Как рассказал rus.err.ee Тарво Крууп, подобные встречи запланированы также и в других самоуправлениях Ида-Вирумаа.

"Перед выборами в органы местного самоуправления полиция тесно сотрудничает со службой по организации выборов. Наша цель — предотвратить нарушения, и при необходимости отреагировать на них. Встречи с представителями политических партий и избирательных союзов Ида-Вирумаа запланированы в Нарве, Силламяэ и Йыхви", — сказал руководитель Идаской префектуры.

"К сожалению, во время предыдущих выборов в местное самоуправление нам поступило несколько сообщений о нечестном поведении в Ида-Вирумаа. В двух случаях были возбуждены уголовные дела в связи с нарушением свободы выбора при голосовании. Наша цель — предотвратить возможные нарушения и своевременно получить информацию о возможных нарушениях", — отметил префект.

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