Лидерам предвыборных списков в Нарве, Силламяэ и Йыхви предстоят встречи с полицией и КаПо

Как рассказал rus.err.ee Тарво Крууп, подобные встречи запланированы также и в других самоуправлениях Ида-Вирумаа.

"Перед выборами в органы местного самоуправления полиция тесно сотрудничает со службой по организации выборов. Наша цель — предотвратить нарушения, и при необходимости отреагировать на них. Встречи с представителями политических партий и избирательных союзов Ида-Вирумаа запланированы в Нарве, Силламяэ и Йыхви", — сказал руководитель Идаской префектуры.

"К сожалению, во время предыдущих выборов в местное самоуправление нам поступило несколько сообщений о нечестном поведении в Ида-Вирумаа. В двух случаях были возбуждены уголовные дела в связи с нарушением свободы выбора при голосовании. Наша цель — предотвратить возможные нарушения и своевременно получить информацию о возможных нарушениях", — отметил префект.