Начинается реконструкция одной из самых популярных семейных детских площадок Таллинна

”Существующая семейная детская площадка Кивила построена в 2009 году, и хотя она служила верой и правдой, все же за это время она заметно амортизировалась. Чтобы расположенные на площадке элементы радовали детей, и при этом были безопасными, мы должны реконструировать площадку и заменить большую часть существующего инвентаря”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На семейной детской площадке Кивила сохранится несколько отдельных зон для детей разных возрастов. Они разделены на пять зон круглой формы: круги для игр для детей в возрасте 1-3, 3+ ja 6+, горка и круг с тренажерами. Круг для детей 3+ также доступен для людей с ограниченными возможностями (как для родителей, так и для детей).

Самые важные изменения ждут большую игровую площадку для детей в возрасте 6+, где заменят основную конструкцию. На новой детской площадке будут сети, горки, домик, различные стенки для лазанья, посвященные разным профессиям игровые элементы и другие развивающие части.

”Семейная детская площадка Кивила пользуется большим спросом у детей и родителей круглый год. На время ремонта рекомендую посетить многочисленные площадки для детей всех возрастов в расположенном неподалеку парке Тондираба. Также мы недавно установили новые игровые элементы на детскую площадку в парке Кивила, расположенную возле дома по ул. Муху, 10”, — добавил Свет.

Прежний опыт показывает, что тренировочной зоной детской площадки Кивила пользовались в основном пожилые спортсмены-любители. Отдельная тренировочная зона создает возможности для общения, а при выборе тренажеров исходили из опыта других районов. Новые тренажеры будут устойчивыми и на них можно тренировать все основные группы мышц.