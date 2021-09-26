ФОТО | На эстонский рынок выходит мощный спорткар Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Цена уже известна

”Это одно из самых ярких достижений Alfa Romeo, которое устанавливает новые стандарты в истории спортивных автомобилей и опровергает все существующие стереотипы”, — сказал Лейно Луйк, руководитель по продажам United Motors, представляющей в Эстонии Alfa Romeo.

Stelvio Quadrifoglio — произведение ранее работавших в Ferrari инженеров, разработавших 510-сильный 2,9-литровый двигатель на основе технологии V6 Bi-Turbo, который обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 3,8 секунды и в своей категории является одним из самых мощных в мире.

По словам Луйка, Alfa Romeo с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач обеспечивает высочайшую безопасность вождения, что достигается уникальным уровнем автономного управления. В автомобиле предусмотрены адаптивный круиз-контроль, система соблюдения дистанции в пробках и на шоссе, датчик слепых зон, система удержания полосы движения, система распознавания дорожных знаков, а также интегрированный сенсорный экран с 3D-навигационной системой, обеспечивающий возможность настройки интерфейса для управления мультимедийными функциями.

”Stelvio Quadrifoglio — идеальный выбор для тех, кто хочет выделиться, любит уникальный дизайн и спортивный стиль вождения”, — сказал Луйк.

Коробки передач и двигатели нового Stelvio Quadrifoglio также были модернизированы заводскими мастерами и установлены на модели Alfa Romeo Giulia GTA и Alfa Romeo GTAm, выпущенные ограниченным тиражом всего в 500 штук.

Как для упомянутых моделей, так и для Stelvio Quadrifoglio звук легендарного двигателя передается через специально установленную выхлопную систему Akrapovič.

В Эстонии цены моделей Stelvio Quadrifoglio начинаются от 93 990 евро.