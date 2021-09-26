Российские СМИ опубликовали видео отдыха Путина и Шойгу в тайге. Они рыбачили, видели маралов и ночевали в палатке

Путин и Шойгу ходили по тайге и горам пешком, а также совершали прогулки на вездеходе и катере. На кадрах видно, что за рулем был президент, пишет Дождь.



В поездке Путина и Шойгу сопровождал директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев. Он показал президенту на телефоне записи видеоловушек, запечатлевших детенышей снежных барсов, охоту медведя и борьбу сибирских горных козлов. Сами президент и министр обороны наткнулись на пустую медвежью берлогу.

Во время поездки по заповеднику Путин и Шойгу встретили стадо маралов. ”Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх надо выступать. Равных бы не было никому”, ― прокомментировал президент.

Путин и Шойгу ночевали в палатках. В палатке президента глава Минобороны обратил внимание на обогреватель с изображением камина. ”Между прочим, он греет. Зря вы смеетесь”, ― сказал он Шойгу. Также на кадрах видно, что отдыхающие грелись вечером у разведенного костра.

Путин уехал отдыхать после участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке и рабочей поездки в Амурскую область. ”Россия 24” сообщает, что в тайге президент провел три дня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя короткий отпуск Путина, сообщал, что это был ”обычный отдых — и тайга, и горы, и прогулки, свежий воздух и так далее”. Он не назвал конкретное место отдыха президента. На сайте Кремля фото и видео этой поездки Путина до сих пор не опубликовали.

Путин и Шойгу также отдыхали в тайге в марте этого года и в октябре 2019-го.