За сутки в Эстонии прибавилось 465 случаев заражения коронавирусом, скончался один человек

По состоянию на утро 26 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждается 149 человек. Всего в больницах находятся 182 пациентf с коронавирусом, из них 129 человек (70,9%) не были вакцинированы, у 53 человек (29,1%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах были открыты 19 новых историй болезни. Скончался один пациент с коронавирусом: 77-летняя женщина.

В течение последних суток был проведен анализ 4473 теста на коронавирус, результат 465 из них оказался положительным. Среди новых заразившихся 339 человек не были вакцинированы и 126 полностью прошли курс вакцинации.

За сутки было введено 3468 доз вакцины, в общей сложности введено 1 357 961 доза. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66,7%.

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