В Нарве 18-летний пьяный молодой человек упал с самоката. Пострадавшего доставили в больницу

Как сообщает полиция, ДТП произошло примерно в 18:00 рядом с домом по адресу Йыэ, 1. 18-летний пьяный молодой человек потерял контроль, находясь на электросамокате и упал. Электросамокатчика доставили на медконтроль в больницу.