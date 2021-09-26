26.09.2021, 08:22
В Нарве 18-летний пьяный молодой человек упал с самоката. Пострадавшего доставили в больницу(1)
Foto: Margus Pahv
В субботу в Нарве произошло ДТП с участием электросамокатчика.
Как сообщает полиция, ДТП произошло примерно в 18:00 рядом с домом по адресу Йыэ, 1. 18-летний пьяный молодой человек потерял контроль, находясь на электросамокате и упал. Электросамокатчика доставили на медконтроль в больницу.
Похожее ДТП произошло в Вильянди, где 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пересекал дорогу на самокате и упал.
Пострадавшего доставили в больницу.