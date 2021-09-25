Коронавирусом могли переболеть до 80% населения Эстонии. Когда закончится пандемия?

"До 80% населения имели дело с коронавирусом таким образом, что у них даже не возникло симптомов. Скорее всего, они не делали тестов, и поэтому они не попали в государственную статистику. В разных уездах разница в показателях ПЦР-тестов и наличия антител при распространении вируса могла отличаться от 4 до 13 раз", — сказала доктор наук Тартуского университета Пийа Йыги.

"Конечно, таких людей больше, чем тех, кто отправляется на тестирование. Многие переносят болезнь с легкими симптомами или вообще бессимптомно. Сегодня, конечно, уже много и таких, кто просто не хочет идти тестироваться. По сравнению с прошлым годом, выросло и число вакцинированных людей. То есть, в прошлом году было много жителей, переболевших ковидом бессимптомно. Сейчас же вакцинированные в меньше мере заболевают, а даже если заболевают, то являются переносчиками более короткое время и они менее заразны, чем невакцинированные жители", — пояснила Йыги.

Исследование также показало, что люди, вакцинировавшиеся после того, как переболели ковидом, имеют лучшую устойчивость к заражению и сама болезнь протекает легче.

"Пандемия чумы длилась 7 лет. Но это не значит, что все 7 лет была тяжелая ситуация. Благодаря вакцинации, мы находимся в лучшем положении. Теперь мы должны наблюдать, что предпримет вирус. На данный момент мы не видим ни одного штамма, который бы пришел на смену Дельте", — сказала председатель Научного совета при правительстве Ирья Лутсар, которая считает, что в этом сезоне коронавирус вряд ли отступит.