Житель Финляндии выиграл в лотерею 22 млн евро

Согласно компании Veikkaus, житель Кристиинанкаупунки выиграл 22,2 млн евро. Победитель не использовал карту Veikkaus, поэтому ему придется приехать за выигрышем в офис Veikkaus в Хельсинки .

За 10 лет существования лотереи жители Финляндии получали джекпот 20 раз. Крупнейший в истории джекпот размером почти 92 млн был выигран два года назад в Сиилиярви.