25.09.2021, 20:20
Скандальный банкротный управляющий был признан банкротом(1)
Foto: Irina Mägi
Бывший банкротный управляющий Вели Краави, который перевел сотни тысяч евро из вверенного ему банкротного имущества на счет своей частной компании, был признан банкротом, пишет dv.ee со ссылкой на Äripäev.
Во второй половине июня бывший коллега Краави Индрек Лепсоо подал иск с требованием признать Краави банкротом, так как обнаружил серьезные ошибки в банкротных производствах, за которые отвечал Краави.
Прокуратура подозревает, что он, будучи банкротным управляющим Kohila tn Muuseumi Arendus, вывел из нее большую часть средств — свыше 800 000 евро.