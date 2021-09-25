Как получить вид на жительство в Эстонии для пожилого родственника, который живет за рубежом и нуждается в помощи?
Жительница Таллинна Любовь столкнулась с огромной проблемой. У нее на Украине — пожилая мама, ей 86 лет. И недавно с мамой случилась беда.
”До этого она кое-как сама справлялась, я платила разным людям, чтобы они ей домой то продукты приносили, то лекарства, — рассказывает Любовь. — И много раз мы с сестрой заводили с ней разговор о том, чтобы она переехала к нам, в Эстонию. Мы живем здесь уже более 40 лет. Однако она все отказывалась, потому что там дом, хозяйство. Но в августе мама случайно опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. Ужасные ожоги, их надо мазать. В больницу там бесплатно не кладут. Живет она в деревне, доктора там нет, надо ездить в город, а она уже не в состоянии”.
Любовь стала узнавать, что нужно, чтобы перевезти маму в Эстонию. И выяснилось: чтобы получить вид на жительство, нужна, в первую очередь, медицинская страховка.
”Сотрудница Департамента полиции и погранохраны на ул. Пинна нам сказала, что без страховки вид на жительство не дадут. Это понятно, что Эстония не готова лечить бесплатно иностранных граждан, если с ними здесь что-то случится. Мы готовы эту страховку купить. Но когда мы обзвонили все страховые фирмы, выяснилось, что никто человека в возрасте 86 лет не хочет страховать, — констатирует Любовь. — Только в Больничной кассе сказали, что они согласны, но надо заплатить 2500 евро и чтобы у человека был вид на жительство. Однако, чтобы его получить, нужна страховка. Замкнутый круг какой-то!”
Правила и исключения
В Больничной кассе подтверждают: ”К сожалению, при заключении договора с Больничной кассой, действительно, все должны руководствоваться § 22. Закона о страховании (Кто может быть застрахован). И там говорится, что на основании договора могут быть застрахованы постоянные жители Эстонии и лица, проживающие в Эстонии на основании разрешения на временное проживание или права проживания. Каждый год у нас заключают порядка 600 договоров о частном страховании”.
В Больничной кассе советуют: в таких случаях нужно обратиться к консультанту по миграции, который в данной ситуации может посоветовать, что делать этому человеку, и порекомендовать страховую компанию, к которой следует обращаться в таких случаях.
Под видом простого клиента журналист ”МК-Эстонии” обзвонил страховые фирмы If, ERGO и BTA, но там заверили, что они не продают медицинскую страховку людям в возрасте 86 лет.
Также журналист позвонил по телефону консультанта по миграции с вопросом, что делать. На что получил ответ: ”Ищите ту фирму, которая сможет застраховать такого пожилого человека. И обратитесь в Больничную кассу, может, они посоветуют”.
Журналист позвонил в Больничную кассу, но там консультант на инфотелефоне посоветовала только обратиться к консультанту по миграции. И круг замкнулся.
Разомкнуть его смогла пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, которая заверила: ”В подобных случаях вид на жительство дают в порядке исключения”.
Советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк разъясняет, что необходимые для получения вида на жительство условия установлены
Законом об иностранцах, из которого Департамент полиции и погранохраны при принятии решений и исходит. И там одним из общих условий является наличие договора о страховании.
”Выдача вида на жительство — административное делопроизводство, ведение которого среди прочего регулирует административно-процессуальный кодекс. Он предусматривает возможность выдачи административного акта с дополнительным условием, — цитирует законы Валк. — Если у иностранца нет возможности на момент подачи ходатайства выполнить какой-либо из необходимых критериев для получения вида на жительства, но он может выполнить этот критерий после получения вида на жительство, то надо предоставить все свои разъяснения на эту тему Департаменту полиции и погранохраны вместе с подтверждающими обстоятельства материалами”.
Тогда Департамент полиции и погранохраны может, приняв во внимание все обстоятельства, выдать вид на жительство с дополнительным условием, что необходимый страховой договор будет заключен позже и будет передан Департаменту полиции и погранохраны к оговоренному сроку.
”Поэтому в данной ситуации мы советуем подать ходатайство о получении вида на жительство, собрав все остальные необходимые документы, — подчеркивает она. — Каждое полученное ходатайство рассматривается индивидуально, и во внимание принимают конкретные обстоятельства”.
Когда мы передали это Любови, она очень обрадовалась: ”Какие хорошие новости! Похоже, есть надежда! Я сейчас на Украине, срочно вылетела, чтобы заботиться о маме. Она только-только начала вставать, и я надеюсь, что через пару недель она будет в состоянии полететь в Эстонию. Очень хотелось бы, чтобы Эстония в этой ситуации не развернула нас на границе и дала бы возможность въехать маме в страну, чтобы дети и внуки смогли бы здесь о ней позаботиться”.
Кто может получить вид на жительство, если его родственники живут в Эстонии?
О виде на жительство можно ходатайствовать, если:
- вы хотите переехать к проживающему постоянно в Эстонии ребенку/внуку/внучке,
- вы нуждаетесь в уходе и нет возможности получить его в вашем государстве нахождения,
- ребенок/внучка/внук — гражданин Эстонии или иностранец, имеющий в Эстонии вид на жительство долговременного жителя.
Для подачи ходатайства обратитесь лично в зарубежное представительство Эстонской Республики. В виде исключения можете подать ходатайство в пункте обслуживания. Для подачи ходатайства в бюро обслуживания необходимо забронировать время.