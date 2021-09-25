Как получить вид на жительство в Эстонии для пожилого родственника, который живет за рубежом и нуждается в помощи?

Жительница Таллинна Любовь столкнулась с огромной проблемой. У нее на Украине — пожилая мама, ей 86 лет. И недавно с мамой случилась беда.

”До этого она кое-как сама справлялась, я платила разным людям, чтобы они ей домой то продукты приносили, то лекарства, — рассказывает Любовь. — И много раз мы с сестрой заводили с ней разговор о том, чтобы она переехала к нам, в Эстонию. Мы живем здесь уже более 40 лет. Однако она все отказывалась, потому что там дом, хозяйство. Но в августе мама случайно опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. Ужасные ожоги, их надо мазать. В больницу там бесплатно не кладут. Живет она в деревне, доктора там нет, надо ездить в город, а она уже не в состоянии”.

Любовь стала узнавать, что нужно, чтобы перевезти маму в Эстонию. И выяснилось: чтобы получить вид на жительство, нужна, в первую очередь, медицинская страховка.

”Сотрудница Департамента полиции и погранохраны на ул. Пинна нам сказала, что без страховки вид на жительство не дадут. Это понятно, что Эстония не готова лечить бесплатно иностранных граждан, если с ними здесь что-то случится. Мы готовы эту страховку купить. Но когда мы обзвонили все страховые фирмы, выяснилось, что никто человека в возрасте 86 лет не хочет страховать, — констатирует Любовь. — Только в Больничной кассе сказали, что они согласны, но надо заплатить 2500 евро и чтобы у человека был вид на жительство. Однако, чтобы его получить, нужна страховка. Замкнутый круг какой-то!”

Правила и исключения

В Больничной кассе подтверждают: ”К сожалению, при заключении договора с Больничной кассой, действительно, все должны руководствоваться § 22. Закона о страховании (Кто может быть застрахован). И там говорится, что на основании договора могут быть застрахованы постоянные жители Эстонии и лица, проживающие в Эстонии на основании разрешения на временное проживание или права проживания. Каждый год у нас заключают порядка 600 договоров о частном страховании”.