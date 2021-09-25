25.09.2021, 19:21
Полиция ищет пропавшего в Таллинне пожилого мужчину
Erakogu.
Полиция ищет 64-летнего Калле, который сегодня ночью ушел из расположенного в Таллинне попечительского учреждения в неизвестном направлении.
Рост Калле — примерно 160 см, он худощавого телосложения. У него короткие седые волосы.
Уходя, мужчина был одет в зеленовато-сероватую куртку и черные спортивные штаны. На ногах у него была черная спортивная обувь, на голове — черная вязаная шапка и при себе — черный рюкзак. Вдобавок мужчина может носить с собой рулу.
Полицейские пообщались с персоналом попечительского учреждения и проверили его окрестности, его словесный портрет передан полицейским патрулям.
Полиция просит всех, кто видел Калле или располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, незамедлительно сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.