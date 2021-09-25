Полиция ищет пропавшего в Таллинне пожилого мужчину

Рост Калле — примерно 160 см, он худощавого телосложения. У него короткие седые волосы.

Уходя, мужчина был одет в зеленовато-сероватую куртку и черные спортивные штаны. На ногах у него была черная спортивная обувь, на голове — черная вязаная шапка и при себе — черный рюкзак. Вдобавок мужчина может носить с собой рулу.

Полицейские пообщались с персоналом попечительского учреждения и проверили его окрестности, его словесный портрет передан полицейским патрулям.

Полиция просит всех, кто видел Калле или располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, незамедлительно сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.