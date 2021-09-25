Минздрав Финляндии против того, чтобы пускать вакцинированных "Спутником" без тестов

Минздрав высказался против предложения Ведомства соцздрава THL без тестов впускать в страну вакцинированных российской вакциной ”Спутник.”

THL не считает людей, привитых российской вакциной, угрозой для эпидемиологической ситуации в Финляндии. Минздрав, однако, подчеркивает, что вакцина сначала должна получить одобрение со стороны Европейского союза.

По словам начальника канцелярии минздрава Кирси Вархила, Финляндия приняла обязательства утверждать и использовать только те вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА).

– "Спутник" находится только на стадии получения лицензии EMA. Проверка идет тщательная, и, очевидно, агентство пока еще не имеет исчерпывающей информации, касающейся производства препарата, — отмечает чиновник.