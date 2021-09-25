Евгения Чирикова: мой бизнес "отжали" из-за расхождений во взглядах с Путиным

В студию пришла и российский гражданский активист, эколог Евгения Чирикова, которая переехала в Эстонию несколько лет назад — она рассказала, что до переезда в России у нее был бизнес.

"У меня в свое время в России был бизнес, инженерная компания. Я инженер, я занималась электромагнитной совместимостью для объектов высокого вольтажа. У меня было хорошее образование, у меня был хороший бизнес. У меня его просто отняли из-за того, что мои взгляды по защите экологии не сошлись со взглядами Владимира Владимировича Путина", — утверждает Евгения Чирикова.

По ее словам, в подобной ситуации может оказаться фактически любой российский бизнесмен.

"Если ты бизнесмен, то у тебя очень хороший шанс в России просто попасть в тюрьму, потому что твой бизнес понравился силовикам, они его хотят "отжать". Тебя сажают в пресс-хату, тебя там мучают, пытают, и заставляют твоих родственников платить. И это, к сожалению, довольно частые истории. Понимаете, что человек хочет в таких условиях? От чего он бежит? Это экономические мотивы? Он хочет лучшей жизни? Сложный вопрос", — сказала Чирикова.