В Финляндии мать убила своих детей и себя. Полиция считает мотивом финансовые проблемы женщины

Полиция завершила расследование убийства в Оулу, которое произошло в январе.

Женщина из муниципалитета Мухос убила двух своих детей, а затем себя в гостевом доме в Оулу.

В воскресенье 24 января в полицию поступило сообщение о пропаже женщины и двух ее детей в Мухосе. Накануне она уехала из дома на машине со своими детьми школьного и дошкольного возраста, и их местонахождение было неизвестно.

В понедельник, 25 января, работник гостевого дома в Оулу обнаружил женщину и двух ее детей мертвыми на кровати. В комнате нашли прощальное письмо, несколько вскрытых упаковок лекарств и шприцы.

В ходе предварительного расследования полиция установила, что мать убила своих детей, а затем и себя ранее в тот же день фармацевтическими препаратами, которые она украла на работе.

На телах жертв не было признаков насилия. Женщина работала в медицинском учреждении в Оулу и имела доступ в помещение, где хранились лекарства.

Основным мотивом преступления полиция назвала личную финансовую ситуацию матери, из которой она не видела выхода.

Дело содержит конфиденциальные материалы, поэтому весь протокол предварительного расследования является конфиденциальным.

Полиция завершила предварительное расследование по этому делу и не разглашает дополнительной информации.