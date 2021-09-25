Банк об отмене повышения акцизов: содействие автотранспорту не отвечает интересам общества(1)
Повышение акцизов отменяется
На завершающейся неделе, то есть несколько неожиданно, стало известно, что повышение акцизов на электроэнергию и топливо, запланированное на весну 2022 года, отменяется. По предложению министра финансов планируется отложить повышение акцизов как минимум на год. Это решение вызвано резким скачком цен на электроэнергию, хотя отказ от повышения акцизов на моторное топливо, вероятно, можно отнести на счет активного лоббирования со стороны представительной организации продавцов топлива. Нельзя сказать, что в пользу этого решения нет аргументов. Во-первых, налоговые поступления оказались значительно большими, чем прогнозировалось, а значит, в бюджете меньше дыр, которые нужно затыкать. Экономический прогноз Министерства финансов также стал гораздо более оптимистичным: рост должен составить 9,5% в этом году и 4% в следующем. Помимо снижения необходимости быстрого поиска источника налоговых поступлений, отсрочке повышения акцизов содействует быстрая инфляция. В ближайшие месяцы из-за роста цен на энергоносители, особенно на электроэнергию, уровень инфляции в Эстонии будет превышать 5%. Перспективы на предстоящий год неясны, поэтому правительство не хочет дополнительно подогревать инфляцию потребительских цен.
Экономический бум требует тормоза, а не газа
Даже если отказ от повышения налогов основан на благородных побуждениях при таких хороших налоговых поступлениях еще и удержать инфляцию под контролем, этот план имеет существенные недостатки. Возможно, самым важным из них для экономики в целом является тот факт, что на самом деле налоги нужно повышать как раз в то время, когда они хорошо поступают. Сегодня можно посмотреть практически на любой экономический показатель и убедиться, что конъюнктура очень хороша. Однако, возможно, в долгосрочных интересах страны стоит приглушить музыку вместо того, чтобы добавлять громкости. Согласно прогнозу SEB, в этом и следующем году потребление домохозяйств в постоянных ценах вырастет более чем на 7%. Eesti Pank только что опубликовал свой последний экономический прогноз, который обещает 9% роста в этом году и более 5% в следующем. Конечно, с человеческой точки зрения два года потребительского ажиотажа могут оказаться довольно радостными, но если вдуматься, это не делает нас богаче как страну.
Дешевое топливо благоприятствует автомобильному транспорту
Помимо макроэкономического баланса, необходимо обратить внимание и на то, как налогообложение влияет на поведение потребителей. А также на то, как оно сочетается с заявленными амбициями страны в области охраны окружающей среды. В ситуации, когда мы говорим о необходимости потреблять меньше ископаемого топлива, ограничение акцизного сбора — шаг немного не в том направлении. Это хорошо согласуется с недавно опубликованным документом Центра мониторинга развития при Рийгикогу, который напоминает, что Эстония — единственная страна ЕС, которая не ввела налог на автомобиль, чтобы регулировать транспортные предпочтения своих граждан. В целом налогообложение транспорта в Эстонии в одиннадцать раз ниже среднего для других государств ЕС. Учитывая, что в 2019 году в Эстонии на транспорт приходилось 16% выбросов CO2, проблема огромна. При этом выбросы CO2 в транспортном секторе, в отличие, например, от энергетического сектора, неуклонно растут. Хотя автомобили становятся новее и меньше загрязняют окружающую среду, проблема заключается в том, что их количество постоянно растет, и все больше наших повседневных поездок совершается на автомобиле.
Налог на автомобиль помог бы контролировать бум потребления
Учитывая нежелание политиков шокировать избирателей новыми налогами, Эстония до сих пор предпочитала облагать автомобили с помощью акциза на топливо. В 2019 году топливный акциз обеспечивал 6% доходов бюджета Эстонии, в то время как в среднем по ЕС эта цифра составляет 3%. Исключительно акцизное налогообложение автотранспорта по-своему справедливо, поскольку те, кто больше ездит, больше платят. Однако во многих других областях налогообложения мы не достигаем такой справедливости. Например, все наемные работники солидарно платят 13% от своей зарплаты в фонд медицинского страхования, и идея о том, чтобы каждый самостоятельно страховал свое здоровье, не находит отклика в обществе. Сосредоточившись только на акцизах на топливо, мы в большей степени обременяем сельских жителей, для которых единственной альтернативой нехватке общественного транспорта является личный автомобиль.
Система станет более солидарной, если обложить сбором покупку или владение автомобилем. Используемая в других странах основа для налогообложения автомобилей — это выбросы CO2, мощность автомобиля или его цена. Ряд стран также предусмотрели в своем законодательстве возможность для местных властей взимать сбор с автомобилей в виде ”налога на заторы”, который препятствует чрезмерному движению в густонаселенных районах. В контексте Эстонии такой налог, вероятно, имел бы смысл только в Таллинне. Важным вопросом, освещенным в документе Центра мониторинга развития, является рост числа электромобилей. Как правило, в Европе они облагаются значительно меньшим налогом, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания, но в перспективе это нельзя считать устойчивым решением. На самом деле, негативное влияние, оказываемое автомобилями, заключается не только в выбросах CO2, это еще и асфальтовая пыль, доминирование в городском пространстве и вред для здоровья людей, которые предпочитают физической активности сидение за рулем.
В заключение подчеркнем, что сейчас самое время начать обсуждение того, как справедливо облагать налогами автомобили и их экологический след. Поскольку одних только легковых автомобилей в Эстонию ввозится примерно на миллиард евро в год, возможно, налог на автомобили поможет регулировать температуру в экономике.