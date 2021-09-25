В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина

В магазине в столичном районе Отрадное мужчина напал на покупателей с топором. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

”Поступило сообщение о том, что в магазин, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Каргопольская, д. 14, зашел мужчина с топором в руках и набросился на граждан”, — говорится в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. В главке уточнили, что пострадавшие были госпитализированы.

По информации РЕН ТВ, мужчина был одет в женскую одежду. Конфликт произошел из-за тележки, утверждает телеканал. По информации Telegram-канала ”112”, нападение произошло в магазине розничной сети ”Магнит”.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу сети магазинов ”Магнит”.

В ноябре прошлого года мужчина, вооруженный топором и травматическим пистолетом, напал на жену в торговом центре в Ленинградской области. Женщина погибла, мужчина был задержан.