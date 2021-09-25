В ходе проекта столичные подростки нашли варианты для улучшения жизни своего района

К участию в программе привлекли учеников восьмых классов основной школы Каламая и гуманитарной гимназии Эхте, чьей задачей стал поиск со своей командой решения некоторых проблем, касающихся местного сообщества. Весь ход работ — с момента возникновения идеи до момента ее реализации — записывала профессиональная медиакоманда. Премьера документальных фильмов, подготовленных с ее помощью, состоялась 17 сентября в кинотеатре ”Сыпрус”.

Созданные подростками документальные фильмы касались таких тем, как одиночество пожилых, молодежь и алкоголь, умение замечать близких, профилактическая работа среди детей детсадовского возраста, повышение интернет-грамотности среди пожилых, городское пространство и уличное искусство, соседские отношения, подростки, растущие в приютах, благополучие пожилых жителей попечительских домов и т.д. Десять короткометражных фильмов можно увидеть на городской страничке молодежной информации.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, организаторы и подростки сделали большую работу.

”Большое спасибо нашим финским партнерам, которые помогли обучить наших учителей и поддерживали молодежь в ходе всего процесса, — сказал Вадим Белобровцев. — По моему мнению, это наглядный пример того, как эффективно связать неформальное обучение с формальным и поддержать тем самым саморазвитие подростков. Все эти фильмы напоминают о том, что великие дела начинаются с небольших добрых дел — все начинается с нас самих. Большое спасибо всем партнерам, руководству и учителям школ Каламая и Эхте, которые приняли этот новый вызов”.

Gutsy Go, ставший победителем крупнейшего финского конкурса инноваций и идей, представляет собой учебную программу, препятствующую разделению молодежи и сегрегации общества. Цель программы Gutsy Go — совершить в одном районе позитивное изменение, важное для целого поколения и повысить чувство принадлежности к сообществу и привлечь внимание взрослых к темам, которые волнуют подростков. Участие в проекте дает молодым людям возможность переключиться от рутинного учебного процесса, повышает их навыки в разрешении проблем, учит пониманию друг друга и дает возможность лучше раскрыть себя. В Финляндии в программу вовлечены уже около 3000 подростков.