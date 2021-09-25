Кесклиннаский молодежный совет ждет активную молодежь

”Вступить в совет приглашаются активные и смелые молодые люди в возрасте 15-19 лет, которые хотят поделиться своими новаторскими идеями с другими и вместе развивать центр города. Созданием совета мы хотим мотивировать молодых людей района принимать активное участие в общественной жизни и обсуждать важные для молодежи вопросы. Молодые люди должны быть вовлечены в принятие решений, так как именно они лучше всего знают ожидания и потребности молодежи”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.