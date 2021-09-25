Новости Эстонии
25.09.2021, 11:55

Кесклиннаский молодежный совет ждет активную молодежь

 
Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Foto: Eero Vabamägi
Кесклиннаский молодёжный совет ждет до 1 октября заявки от активных молодых людей, которые учатся в одной из школ Кесклинна или живут в районе и хотели бы внести свой вклад в развитие центра города.

”Вступить в совет приглашаются активные и смелые молодые люди в возрасте 15-19 лет, которые хотят поделиться своими новаторскими идеями с другими и вместе развивать центр города. Созданием совета мы хотим мотивировать молодых людей района принимать активное участие в общественной жизни и обсуждать важные для молодежи вопросы. Молодые люди должны быть вовлечены в принятие решений, так как именно они лучше всего знают ожидания и потребности молодежи”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Заявки принимаются до 1 октября. Анкету для регистрации можно найти на страничке Кесклиннаского молодежного совета в Facebook.

Список прошедших в совет молодых людей будет оглашен на первом собрании совета 8 октября в 18:00, которое пройдёт в молодёжном центре Кеслинн (Рауа 23).

Реализацию проекта поддерживают Министерство образования и науки, Департамент молодежи и образования, Союз молодежных объединений Эстонии. Совет курирует молодёжный центр и районная управа Кесклинна.

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