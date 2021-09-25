Прощание железной фрау. Кем была Ангела Меркель для Германии и Европы

Меркель никогда не завлекала сограждан броскими лозунгами, не потакала сиюминутным настроениям масс, не затевала смелых радикальных реформ. Она почти всегда скучно, занудно искала компромиссы, уговаривала, давила, отступала. Чем ужасно раздражала сторонников решительных шагов (например, радикальных зеленых в своей стране или восточноевропейцев, опасающихся России ), но неизменно перетягивала на свою сторону большинство ведущих политиков и большинство немецких избирателей.

Многие немцы просто не представляют, какой Германия будет без Меркель, а нынешние претенденты на пост канцлера — лидер социал-демократов и вице-канцлер Олаф Шольц, лидер партии Меркель, ХДС, Армин Лашет и лидер зеленых Анналена Бербок — всю избирательную кампанию в той или иной мере старались подать себя избирателям как продолжение Меркель. Судя по опросам, пока лучше всего получается у Шольца.

Несмотря на то, что Меркель объявила о будущем уходе еще три года назад, она — совсем не "хромая утка". "Мутти" — "мамочка, матушка" — как называет ее немецкая пресса, остается самым популярным политиком страны.

Меркель — первая женщина во главе правительства Германии. По продолжительности службы канцлером она давно обошла Конрада Аденауэра и чуть-чуть не дотянула до Гельмута Коля — канцлеров, с именами которых до Меркель ассоциировалась история послевоенной Германии. Дольше их всех канцлером был только Отто фон Бисмарк.

Ведущие мировые издания называли Меркель самой влиятельной женщиной в мире и даже — во время президентства Дональда Трампа в США — "новым лидером свободного мира".

Строго говоря, она уйдет не сразу: на формирование нового правительства могут уйти месяцы. Но никаких стратегических решений уходящий кабинет министров по традиции принимать не будет — чтобы не оставлять нежелательное наследство новому.

Меркель за почти 16 лет во главе правительства своей страны провела Германию и Евросоюз через принятие Лиссабонского договора — конституции ЕС , греческий кризис, миграционный кризис, брексит, президентство Трампа и, наконец, пандемию.

"Мы сделаем это", или "мы сможем". Меркель позаимствовала этот лозунг у Барака Обамы , уговаривая в 2015 году сограждан, что Германия может и должна принять сотни тысяч беженцев из Сирии и соседних стран.

Итог: Греция, жившая не по средствам, теперь оказалась статистически беднее нескольких бывших стран соцлагеря, вступивших в Евросоюз на двадцать лет позже греков, но еврозона спасена, а действия Меркель в итоге одобрило большинство немцев.

"Канцлер единственная в последние годы правила относительно твердой рукой и Евросоюзом и Германией, и пройдет немало времени, пока ей найдется замена. Может, она и образец нехаризматичного лидера, но все, кто когда-нибудь побывал с ней в переговорной комнате, знали, что, несмотря на промедления и компромиссы, решение будет найдено", — вспоминает Папачелас.

"Если бы в Берлине был более слабый лидер, он почти наверняка проигнорировал бы геополитические последствия и поддался бы требованиям выбросить Грецию из еврозоны", — считает Алексис Папачелас, редактор греческого издания "Екатимерини".

Греки возмущались прописанными им мерами жесткой экономии, в 2015-м избрали левого премьера Алексиса Ципраса и затем проголосовали на референдуме против спасения своей экономики, и Афины объявили дефолт. Очень многие немецкие финансисты и бизнесмены хотели выкинуть Грецию из зоны евро, понимая, что своими десятками миллиардов вливаний они евро, может быть, спасут, но вложенных денег уже не увидят.

"Где есть желание, там найдется и выход", — эту фразу Меркель повторяла несколько раз по ходу греческого долгового кризиса, который угрожал всей зоне евро, и разрешением которого она — вместе с Евросоюзом, Всемирным банком и МВФ — занималась несколько лет.

От этих двух кризисов в истории останутся две фразы, два неброских афоризма Меркель.

По самому большому счету, Меркель лишь дважды силой продавливала конкретные решения, которых поначалу не хотело большинство. Это было во время краха греческой экономики и кризиса еврозоны и — почти одновременно — миграционного кризиса.

Очень многие сограждане были в этом, мягко говоря, не уверены. Наплыв беженцев породил ксенофобское движение ПЕГИДА (от Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, "патриотичные европейцы против исламизации Запада") и придал новые силы партии евроскептиков "Альтернатива для Германии".

"Если нам сейчас придется извиняться за то, что мы в чрезвычайной ситуации проявили доброту, то это — не моя страна", — отвечала в 2015 году на все претензии Ангела Меркель.

Важно помнить, что в тот момент Меркель, главная защитница европейского проекта, пошла не только против воли миллионов сограждан, но и против правил Евросоюза, потому что по ним разбираться с беженцами и нелегальными иммигрантами должна первая страна ЕС, в которую они проникли.

Конечно, нельзя сказать, что проблема нелегальной иммиграции в ЕС решена, но по крайней мере ту острую фазу Меркель и Германия прошли относительно успешно. Меркель убедила ведущих политиков, параллельно (и совместно с Брюсселем) договорилась с Турцией о финансировании лагерей беженцев на ее территории, и волна нелегалов схлынула.

Беженцы 2015-2016 года относительно успешно пополняют собой германский рынок труда, ПЕГИДА после коронавирусного перерыва продолжает угрюмо митинговать в Дрездене, собирая все меньше и меньше народу; "Альтернатива" отобрала часть электората в том числе у ХДС, вошла в бундестаг и все региональные парламенты, но уже давно уперлась, по всей видимости, в свой потолок: в районе 10-12 процентов по всей Германии и до 25% в некоторых землях бывшей ГДР.

Иллюзии брекзитеров

Некоторые британские политики-брекзитеры до и сразу после референдума 2016 года о выходе Британии из ЕС уверяли публику, что Евросоюз ни на что не способен, и обо всех важных соглашениях надо договариваться сепаратно с Берлином и Парижем.