В микрорайонах Кесклинна вновь пройдут прогулки с гидами

”В Кесклинне 21 микрорайон с интересной историей, с некоторыми из которых мы хотели бы познакомить во время наших бесплатных прогулок с гидами. Они проходят как на эстонском, так и русском языках. На первой прогулке участники познакомятся с историей микрорайона Китсекюла, вторая прогулка будет посвящена микрорайону Юхкентали, а последняя — микрорайону Торупилли”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.