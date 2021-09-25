В микрорайонах Кесклинна вновь пройдут прогулки с гидами
”В Кесклинне 21 микрорайон с интересной историей, с некоторыми из которых мы хотели бы познакомить во время наших бесплатных прогулок с гидами. Они проходят как на эстонском, так и русском языках. На первой прогулке участники познакомятся с историей микрорайона Китсекюла, вторая прогулка будет посвящена микрорайону Юхкентали, а последняя — микрорайону Торупилли”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Бесплатные прогулки длятся примерно час и будут проходить три воскресенья подряд. Прогулки проходят под руководством опытных гидов Кристы Хейнпалу (на эстонском языке) и Эдуарда Кольхофа (на русском языке), которые познакомят с историей основания микрорайона и его главными достопримечательностями.
Программа прогулок на русском языке:
26.09 в 13.00 Китсекюла (встречаемся на углу Марта 2 и улицы Тонди)
03.10 в 13.00 Юхкентали (встречаемся по адресу Ластекоду 46)
10.10 в 13.00 Торупилли (встречаемся по адресу Крейцвальди 23)