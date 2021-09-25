Новости Эстонии
25.09.2021, 09:50

В микрорайонах Кесклинна вновь пройдут прогулки с гидами

 
Foto: Jaanus Lensment
Управа района Кесклинн вновь приглашает на прогулки с гидами, в ходе которых можно узнать много интересного о микрорайонах центра города. Прогулки стартуют в воскресенье, 26 сентября.

”В Кесклинне 21 микрорайон с интересной историей, с некоторыми из которых мы хотели бы познакомить во время наших бесплатных прогулок с гидами. Они проходят как на эстонском, так и русском языках. На первой прогулке участники познакомятся с историей микрорайона Китсекюла, вторая прогулка будет посвящена микрорайону Юхкентали, а последняя — микрорайону Торупилли”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Бесплатные прогулки длятся примерно час и будут проходить три воскресенья подряд. Прогулки проходят под руководством опытных гидов Кристы Хейнпалу (на эстонском языке) и Эдуарда Кольхофа (на русском языке), которые познакомят с историей основания микрорайона и его главными достопримечательностями.

Программа прогулок на русском языке:

26.09 в 13.00 Китсекюла (встречаемся на углу Марта 2 и улицы Тонди)
03.10 в 13.00 Юхкентали (встречаемся по адресу Ластекоду 46)
10.10 в 13.00 Торупилли (встречаемся по адресу Крейцвальди 23)

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