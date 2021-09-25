ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне пьяный водитель на автомобиле Bolt Drive врезался в машину скорой помощи

Присутствовавший на месте оценил скорость автомобиля в 100-150 км/ч (предельная скорость там 70 км/ч). Это позволяет заподозрить и то обстоятельство, что в таком промежутке скорости застряла стрелка спидометра автомобиля. На видео и в галерее видны деформированный перед и другие повреждения автомобиля Bolt Drive: