Вакцинационный автобус остановится на выходных в Ноблесснере

”Вакцинационный автобус медицинского центра Qvalitas курсировал по Пыхья-Таллинну почти две недели. На этих выходных, в субботу и воскресенье с 10 до 17 часов он остановится на площади в Ноблесснере”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

В вакцинационном автобусе медицинского центра Qvalitas можно получить вакцину от коронавируса без регистрации и бесплатно. Приглашаются все жители страны в возрасте от 12 лет, получить вакцину могут люди и без медицинской страховки, а также живущие, работающие и учащиеся в Эстонии иностранцы.

В вакцинационном автобусе медицинского центра Qvalitas используются вакцины Pfizer-BioNTech Comirnaty, Spikevax (Moderna) и COVID-19 Vaccine Janssen. В автобусе можно сделать как первую, так и вторую прививку.

Руководитель проектов сферы медицины центра Qvalitas Серли Раудсепинг подчеркивает, что все мы можем способствовать остановке коронавируса: ”Рекомендую подумать о близких, друзьях и коллегах, на которых наше решение, вакцинироваться или нет, может повлиять. Вакцинация помогает избежать тяжелого заболевания, и, вакцинируясь, мы делаем вклад в здоровье и открытость общества”.

Дополнительная информация о вакцинации и вакцинах: www.vaktsineeri.ee; тел. 1247 (каждый день 8-20, на эстонском, русском и английском языках) и по тел. 6051 529 (Пн-Пт 8-17).

График вакцинационного автобуса в Пыхья-Таллинне:

Суббота, 25.09, с 10 до 17 часов площадь в Ноблесснере (Стаапли Т1/ Стаапли, 2)

Воскресенье, 26.09, с 10 до 17 часов площадь в Ноблесснере (Стаапли Т1/ Стаапли, 2)