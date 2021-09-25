Китай обменял финдиректора Huawei на двух канадцев

Канадские бизнесмены Майкл Спейвор и Майкл Ковриг были арестованы в Китае и обвинены в шпионаже в конце 2018 года, вскоре после того как канадские власти по запросу американцев задержали финансового директора телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании Жень Чженфэя.

При этом китайские власти отвергали многочисленные обвинения в том, что просто взяли канадцев в заложники для торга за Мэн, но в пятницу, как объявил на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отпустили их одновременно с освобождением Мэн в Канаде.

Когда в Европе была ночь на субботу, Мэн Ваньчжоу и два канадца уже летели в противоположных направлениях домой.

Освобождение финансового директора Huawei стало результатом сделки, заключенной после долгих переговоров китайских и американских дипломатов.

Министерство юстиции США в пятницу постановило отложить судебное преследование в отношении Мэн до конца 2022 года и и отозвало запрос о ее экстрадиции.

Канадская прокуратура тут же сообщила суду в городе Ванкувер, что Мэн может быть освобождена из-под домашнего ареста, который она отбывала в своем доме в Ванкувере.

"Мою жизнь перевернули вверх тормашками. Моя жизнь будто прервалась", — сказала Мэн Ваньчжоу журналистам после освобождения.

США обвиняли Мэн в том, что она ввела британский банк HSBC в заблуждение относительно связей Huawei с компанией Skycom, работавшей в Иране, и тем самым подвергла банк риску: он мог нарушить санкции США против Ирана.

Как объявило министерство юстиции США, в рамках договоренности об освобождении Мэн согласилась признать, что сознательно обманула HSBC. Министерство продолжает готовить судебный процесс против Huawei.

История с задержанием Мэн Ваньчжоу наложилась на многочисленные подозрения и обвинения в адрес Huawei в том, что ее оборудование и программное обеспечение, которые компания поставляет в западные страны, может использоваться для шпионажа. Huawei эти подозрения неизменно отвергает.