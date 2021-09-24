24.09.2021, 22:16
Скончался пешеход, которого сбил водитель на каршеринговом автомобиле Bolt(36)
Foto: Taavi Sepp
”С сожалением сообщаем, что травмы пешехода, которого вчера вечером сбила машина в Таллинне, были настолько серьезными, что он скончался сегодня в больнице”, — сообщили Delfi в пресс-службе полиции.
Как сообщалось ранее, 23 сентября в 23:33 произошла авария на Сыпрузе пст в Таллинне, где 43-мужчина в состоянии алкогольного опьянения на арендованном автомобиле Bolt (Volkswagen ID 3 PRO) сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 39-летнего мужчину.
На момент аварии на светофоре мигал желтый свет, пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое.