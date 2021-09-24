Начинается суд над пенсионером, который застрелил в доме на Юмера мать на глазах у детей

5 января 2021 года в столичном Ласнамяэ на улице Юмера 80-летний Пыйклягу застрелил свою соседку 36-летнюю Полину. Трагедия произошла на глаз детей Полины — 4 и 6 лет.

Как ранее писал Delfi, 5 января в доме на улице Юмера в Ласнамяэ произошло убийство. 80-летний Мати Пыйклягу застрелил 36-летнюю Полину. В квартире осталось два ребенка — 4 и 6 лет. Старший видел, как в маму выстрелили три раза из револьвера. Вскоре на шум выбежали соседи, а подозреваемый скрылся с места преступления, его поймали в Мустамяэ. Он был трезв.

Полина с детьми жила на втором этаже, ровно над квартирой Мати. Якобы ему не давали спать двое маленьких детей. При задержании подозреваемый смог сказать лишь то, что ему мешал шум. Ранее о конфликтах не было известно ни председателю правления, ни полиции, однако соседи говорят, что сосед снизу неоднократно стучал в двери будущей жертвы.

Убийство было совершено из револьвера. Откуда револьвер у 80-летнего пенсионера — полиция выясняет. Примечательно, что у Мати не было разрешения на оружие.