Россия: гибридные выборы(97)
Нет, а что вы хотели? Когда Россией правит клептократия, то кража со взломом результатов выборов — дело ожидаемое и вполне предсказуемое. По-другому и быть не могло, о чём я писал в своей предвыборной статье. 19-го числа в 20.00 замглавы АП РФ Сергей Кириенко вытащил из сейфа протокол с итогами голосования и передал на подпись в Центризбирком.
Задача у политического блока Кремля была одна — сохранить за ”Единой Россией” конституционное большинство в Госдуме. Поэтому в протоколах нарисовали 50 процентов ”за” ЕР + 200 из 225 одномандатных округов. Итого: 324 мандата. До регионов целевые показатели были доведены ещё раньше. Поэтому сюрпризов практически не случилось. Как я и прогнозировал, самый большой вклад в нарисованную победу ”Единой России” внесли электоральные султанаты Кавказа, Тува и Татарстан: в этих регионах партия власти получила от 70 до 96 процентов.
Чуть не испортила всю обедню Москва. Здесь по результатам ”бумажного голосования” бюллетенями ЕР и КПРФ получили по 30 процентов, а по 11 одномандатным округам из 15 побеждали представители оппозиции, поддержанные ”Умным голосованием” Алексея Навального. С учётом того, что на Москву приходится около 6 процентов избирателей России, эти результаты могли сильно повлиять на общий итог выборов, лишив ”Единую Россию” даже простого большинства в Госдуме. Однако помогло переломить ситуацию электронное голосование онлайн, которое волшебным образом опрокинуло всю пирамиду выборов: ЕР получила ”электронных голосов” в 3 раза больше, чем КПРФ. За бортом выборов оказались и все кандидаты-оппозиционеры. Такой итог противоречит законам статистики и здравой логике. Но в стране, где живут по понятиям, закон давно заметён под лавку. А логика больна и непредсказуема.
К сожалению, главный редактор радиостанции ”Эхо Москвы” Алексей Венедиктов стал в этой истории орудием в руках Кремля и его использовали для легитимации электронного голосования. При этом сам Венедиктов, известный своим упрямством, продолжает доказывать чистоту ”электронных выборов” и при этом ссылается на опыт Эстонии. Понятно, что Венедиктову отступать некуда — позади судьба коллектива радиостанции. Хотя репутация ”Эха Москвы” от действий главного редактора уже пострадала изрядно.
Что касается опыта Эстонии, то по этому поводу исчерпывающе высказался мой московский друг и эксперт Кирилл Лятс: ”Венедиктов много раз упоминал, что российская система электронного голосования копируется с эстонской. Но тут есть важное отличие: у эстонцев есть ID-карта с чипом, которая вставляется в компьютер через специальный считыватель. Потом для идентификации вводится первый пинкод, а при подтверждении голосования — второй. В России такой системы нет. По сведениям, поступающим с УИКов (участковая избирательная комиссия), ряд людей обязали зарегистрироваться на электронном голосовании, а потом передать "начальнику транспортного цеха" номера СНИЛС и пароль”. Поэтому вероятность фальсификации и вбросов голосов на электронном голосовании в Москве чрезвычайно высока. Тем более с учётом того, что эта система находится под контролем одной из российских спецслужб — Федеральной службы охраны.
Известный математик Сергей Шпилькин провёл анализ результатов выборов по данным с 96 тысяч участков. Согласно его выводам, настоящая явка избирателей по России составила 38 процентов (по официальным данным, 51 процент). А за ”Единую Россию” проголосовало 31-33 процента избирателей, а не 49,8 процентов, как уверяет Центризбирком. Нужно отметить, что председатель ЦИК РФ под агентурной кличкой ”тётя Эля” велела закодировать итоги выборов — случай беспрецедентный! И российские политологи вынуждены даже были обратиться к ”тётеньке” с просьбой рассекретить данные для проведения научных исследований.
Для того, чтобы убедиться в фальсификации результатов голосования в России, нужно сравнить их с тем, как голосовали на выборах в ГД РФ россияне, проживающие за рубежом. Здесь очевидным образом нет административного давления (за исключением аппарата российских дипломатических представительств) и были доступны рекомендации ”Умного голосования”, тотально заблокированного в России. Я как человек крайне любознательный в этом году решил не просто сходить на выборы, но вступил в группу наблюдателей ”Голосуй за рубежом!” и получил уникальный опыт и доступ к данным протоколов с зарубежных участков. Вывод однозначный: ”Единая Россия” проиграла практически по всему миру, за исключением отдельных участков в Китае, Мексике, Германии, Сирии и бывших постсоветских странах, включая страны Балтии.
В европейских столицах, в Японии, Австралии и Южной Корее нынче праздновала победу КПРФ, а по одномандатным округам — кандидаты, поддержанные ”Умным голосованием”. Трагикомично, но даже в Польше, в Кракове, где коммунистическое прошлое проклято и забыто, коммунисты одержали победу над единоросовцами с 10-кратным перевесом: 52 и 5 процентов голосов соответственно. Интересно, что мой бывший земляк, действующий депутат ГД РФ Алексей Диденко, ЛДПР, был также поддержан ”Умным голосованием”, но проигрывал по округу в Томской области представителю ЕР. Однако во Франции и Великобритании, которые были приписаны к Томскому округу №181, Диденко получил значительный перевес по голосам и выиграл выборы. Вспомнилось от Остапа Бендера: ”Заграница нам поможет!”. Действительно, помогла.
Конечно, победа КПРФ дала почву для разных спекуляций о полевении Европы. Да ничего подобного! Просто россияне, проживающие в Европе, США, Канаде, Южной Корее и Австралии, дружно голосовали не за КПРФ, а против Путина и в поддержку Навального.
А что в Эстонии? А в Эстонии — как всегда: победил Путин. ЕР получила 57 процентов, коммунисты — чуть меньше 20 процентов голосов. Но это и понятно: состав российской эмиграции в странах бывшего СССР и в других государствах мира разительно отличается по своему демографическому составу и политическим убеждениям. В Эстонии и Латвии в основном живут те, кто продолжает тосковать о Советском Союзе и мечтает о реванше. Это люди в возрасте 65+ и немного пророссийских более молодых активистов. А Великобритания, например, это цитадель именно новой молодой антипутинской эмиграции. Тоже — Париж, Ванкувер, Хьюстон, Сеул, Токио или Гаага. Потому такие разные результаты.
И всё же популярность российских выборов в Эстонии год от года снижается. Так, в 2011 г. в выборах депутатов ГД РФ в Эстонии приняло участие 20 тыс. граждан России, в 2016 г. — 11 тыс., в 2021 г. — 4,5 тыс. При этом наметилась поляризация между политическими симпатиями русскоязычных жителей Нарвы и Таллинна. В Таллинне ЕР получила в среднем 53 процента, в Нарве — 62 процента. В Таллинне у коммунистов 23 процента, в Нарве — 13 процентов. Это можно объяснить и более мощной российской пропагандой в Нарве и тем, что в Таллинн приезжает жить и работать всё больше молодых россиян, не симпатизирующих путинскому режиму. Но интерес к российским выборам у них явно был невысоким. На участке в посольстве России в Таллинне, где я работал наблюдателем, примерно 80% проголосовавших были людьми пожилыми. Уходит это поколение, вместе с ним уходит из политической жизни Эстонии сакрализация советского прошлого и России.
И всё-таки, несмотря на разгром штабов Навального, на запрет Фонда борьбы с коррупцией, блокировку ”Умного голосования” и преследование оппозиции в России, у Кремля не совсем получилось то, чего хотелось бы: ”Единая Россия” потеряла 19 мандатов. Зато Кириенко сделал подарок Алине Кабаевой и пропихнул в Госдуму РФ партию ”Новые люди”, отобрав голоса у ЛДПР. А по сути — ничего не изменилось: в России нет многопартийности, а есть в реале одна партия — партия президента Путина. Стратегическую задачу — ”натянуть” ЕР конституционное большинство Кремль решил. Что же дальше? А дальше возможно всё — от косметической либерализации до стремительного скатывания к открытой диктатуре.
Главная интрига политической жизни России — как долго Путин останется у власти и кто станет его преемником. Слухи о тяжёлой болезни российского президента усиленно циркулируют по всей Москве. А имя преемника уже называют вслух — Сергей Собянин. В этой ситуации процесс преемственности должен обеспечить хотя бы один легитимный институт власти — легитимный и управляемый. В качестве такого и рассматривается Госдума России. Именно потому и была брошена масса ресурсов на формирование депутатского корпуса, способного справиться в случае кризиса с ”идеальным политическим штормом”. Потому так много в Думе появилось новых лиц. Но если с управляемостью всё понятно, то по легитимности остаются большие вопросы.
В ходе выборов по всей России фиксировались откровенные и грубые фальсификации, вбросы бюллетеней, похищения сейф-пакетов и урн с участков, массовое и ничем не мотивированное надомное голосование, драки на участках и разбитые урны для голосования. Плюс к этому голосование в аннексированном Крыму, участие в голосовании жителей террористических ”ДНР/ЛНР”, ”Великий Московский электронный конфуз”, подкуп избирателей через путинские подачки пенсионерам и военнослужащим, информационная блокада кандидатов, критикующих власть. А в качестве подкладки для этого криво скроенного депутатского ”пальто” — драконовские законы, уничтожающие политическую конкуренцию на корню и вводящие ограничения на участие в выборах в качестве кандидатов по 50 (!) основаниям.
А ”тётя Эля” при виде этой вакханалии только грозит пальчиком, как нагадившим в тапочки котятам: ”Ах, безобразники!”. А их бы, этих ”котят”, за шкирку да на солнышко правосудия. Ни чистоты, ни честности, ни прозрачности — вот что такое ”выборы” в современной России. С другой стороны, есть регионы, где административный пресс был не таким мощным, а подсчёт голосов вёлся достаточно честно. Именно там и побеждали КПРФ и кандидаты-коммунисты: Якутия, Хабаровский край, Коми и некоторые другие территории. Так что прошедшие выборы с этой позиции были гибридными — полузаконными и полными беззакония.
И сегодня перед Западным миром встаёт большой вопрос: признавать ли легитимность Госдумы РФ, восставшей как прокажённая Венера из мутных вод кремлёвской политики. Если объявить Думу нелегитимной, это приведёт к окончательному разрыву с Россией, что чревато экономическими катаклизмами и глубоким политическим кризисом. Признать легитимность — дать карт-бланш Путину на продолжение агрессии против Украины и гибридной войны против Запада. Я могу предположить, что коллегиального решения по этому вопросу не будет. Скорее всего, Европарламент примет какое-то грозное заявление в адрес Москвы, а хитрые европейские дипломаты предложат правительствам стран-членов самостоятельно определиться со своими оценками и отношениями с Госдумой РФ. На гибридные выборы последует и гибридный ответ, включающий отказ признавать статус депутатов за лицами, избранными в Чечне, Крыму, Ростовской области. Хотя совершенно нельзя исключить, что Конгресс США будет более суров в своих резюме и санкциях применительно к российским официальным лицам, порушившим основы электоральной демократии и надругавшимся над избирательными правами граждан. Въезд в Штаты в качестве официальных лиц могут также закрыть для всех российских депутатов, включая председателя Госдумы РФ. Всё может быть, когда речь идёт о стране, в которой прошлое непредсказуемо, не то что будущее.
Видимо, у России и есть такая историческая миссия: создавать проблемы себе и другим…
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