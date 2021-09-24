Россия: гибридные выборы

К сожалению, главный редактор радиостанции ” Эхо Москвы ” Алексей Венедиктов стал в этой истории орудием в руках Кремля и его использовали для легитимации электронного голосования. При этом сам Венедиктов, известный своим упрямством, продолжает доказывать чистоту ”электронных выборов” и при этом ссылается на опыт Эстонии . Понятно, что Венедиктову отступать некуда — позади судьба коллектива радиостанции. Хотя репутация ”Эха Москвы” от действий главного редактора уже пострадала изрядно.

Чуть не испортила всю обедню Москва . Здесь по результатам ”бумажного голосования” бюллетенями ЕР и КПРФ получили по 30 процентов, а по 11 одномандатным округам из 15 побеждали представители оппозиции, поддержанные ”Умным голосованием” Алексея Навального. С учётом того, что на Москву приходится около 6 процентов избирателей России, эти результаты могли сильно повлиять на общий итог выборов, лишив ”Единую Россию” даже простого большинства в Госдуме. Однако помогло переломить ситуацию электронное голосование онлайн, которое волшебным образом опрокинуло всю пирамиду выборов: ЕР получила ”электронных голосов” в 3 раза больше, чем КПРФ. За бортом выборов оказались и все кандидаты-оппозиционеры. Такой итог противоречит законам статистики и здравой логике. Но в стране, где живут по понятиям, закон давно заметён под лавку. А логика больна и непредсказуема.

Задача у политического блока Кремля была одна — сохранить за ”Единой Россией” конституционное большинство в Госдуме . Поэтому в протоколах нарисовали 50 процентов ”за” ЕР + 200 из 225 одномандатных округов. Итого: 324 мандата. До регионов целевые показатели были доведены ещё раньше. Поэтому сюрпризов практически не случилось. Как я и прогнозировал, самый большой вклад в нарисованную победу ”Единой России” внесли электоральные султанаты Кавказа, Тува и Татарстан : в этих регионах партия власти получила от 70 до 96 процентов.

Нет, а что вы хотели? Когда Россией правит клептократия, то кража со взломом результатов выборов — дело ожидаемое и вполне предсказуемое. По-другому и быть не могло, о чём я писал в своей предвыборной статье. 19-го числа в 20.00 замглавы АП РФ Сергей Кириенко вытащил из сейфа протокол с итогами голосования и передал на подпись в Центризбирком.

Для того, чтобы убедиться в фальсификации результатов голосования в России, нужно сравнить их с тем, как голосовали на выборах в ГД РФ россияне, проживающие за рубежом. Здесь очевидным образом нет административного давления (за исключением аппарата российских дипломатических представительств) и были доступны рекомендации ”Умного голосования”, тотально заблокированного в России. Я как человек крайне любознательный в этом году решил не просто сходить на выборы, но вступил в группу наблюдателей ” Голосуй за рубежом!” и получил уникальный опыт и доступ к данным протоколов с зарубежных участков. Вывод однозначный: ” Единая Россия ” проиграла практически по всему миру, за исключением отдельных участков в Китае , Мексике , Германии , Сирии и бывших постсоветских странах, включая страны Балтии .

Известный математик Сергей Шпилькин провёл анализ результатов выборов по данным с 96 тысяч участков. Согласно его выводам, настоящая явка избирателей по России составила 38 процентов (по официальным данным, 51 процент). А за ”Единую Россию” проголосовало 31-33 процента избирателей, а не 49,8 процентов, как уверяет Центризбирком. Нужно отметить, что председатель ЦИК РФ под агентурной кличкой ”тётя Эля” велела закодировать итоги выборов — случай беспрецедентный! И российские политологи вынуждены даже были обратиться к ”тётеньке” с просьбой рассекретить данные для проведения научных исследований.

Что касается опыта Эстонии , то по этому поводу исчерпывающе высказался мой московский друг и эксперт Кирилл Лятс: ”Венедиктов много раз упоминал, что российская система электронного голосования копируется с эстонской. Но тут есть важное отличие: у эстонцев есть ID-карта с чипом, которая вставляется в компьютер через специальный считыватель. Потом для идентификации вводится первый пинкод, а при подтверждении голосования — второй. В России такой системы нет. По сведениям, поступающим с УИКов (участковая избирательная комиссия), ряд людей обязали зарегистрироваться на электронном голосовании, а потом передать "начальнику транспортного цеха" номера СНИЛС и пароль”. Поэтому вероятность фальсификации и вбросов голосов на электронном голосовании в Москве чрезвычайно высока. Тем более с учётом того, что эта система находится под контролем одной из российских спецслужб — Федеральной службы охраны.

В европейских столицах, в Японии, Австралии и Южной Корее нынче праздновала победу КПРФ, а по одномандатным округам — кандидаты, поддержанные ”Умным голосованием”. Трагикомично, но даже в Польше, в Кракове, где коммунистическое прошлое проклято и забыто, коммунисты одержали победу над единоросовцами с 10-кратным перевесом: 52 и 5 процентов голосов соответственно. Интересно, что мой бывший земляк, действующий депутат ГД РФ Алексей Диденко, ЛДПР, был также поддержан ”Умным голосованием”, но проигрывал по округу в Томской области представителю ЕР. Однако во Франции и Великобритании, которые были приписаны к Томскому округу №181, Диденко получил значительный перевес по голосам и выиграл выборы. Вспомнилось от Остапа Бендера: ”Заграница нам поможет!”. Действительно, помогла.

Конечно, победа КПРФ дала почву для разных спекуляций о полевении Европы. Да ничего подобного! Просто россияне, проживающие в Европе, США, Канаде, Южной Корее и Австралии, дружно голосовали не за КПРФ, а против Путина и в поддержку Навального.

А что в Эстонии? А в Эстонии — как всегда: победил Путин. ЕР получила 57 процентов, коммунисты — чуть меньше 20 процентов голосов. Но это и понятно: состав российской эмиграции в странах бывшего СССР и в других государствах мира разительно отличается по своему демографическому составу и политическим убеждениям. В Эстонии и Латвии в основном живут те, кто продолжает тосковать о Советском Союзе и мечтает о реванше. Это люди в возрасте 65+ и немного пророссийских более молодых активистов. А Великобритания, например, это цитадель именно новой молодой антипутинской эмиграции. Тоже — Париж, Ванкувер, Хьюстон, Сеул, Токио или Гаага. Потому такие разные результаты.