Спор между кабельными операторами и ERR об оплате государственных телеканалов дошел до угроз. Вопрос касается полумиллиона домохозяйств

Здесь нужно отметить, что у операторов есть законодательная обязанность транслировать каналы ERR. А разговоры о повышении стоимости каналов шли уже давно.

"Давление с целью скачкообразного повышения цены началось примерно два года назад, а к сегодняшнему дню дело дошло до угроз", — подтвердил изданию Ärileht председатель правления компании Elisa Сами Сеппянен.

Он сообщил, что переговоры с ERR не дали результата. По сути ERR поставил операторам ультиматум. Или они станут платить "утопическую цену", или с 1 октября будет отключен ряд важных опций.

По словам Сеппянена, по существу жителей Эстонии водят за нос. "Производимые ERR программы многие годы оплачивались эстонскими налогоплательщиками, но сегодня ERR пытается повторно за тот же самый контент выкачать с налогоплательщика через давление на операторов деньги", — отметил руководитель Elisa.

Эстонский союз инфотехнологии и телекоммуникации (объединяющий предприятия информационно-коммуникационного сектора) обратился вчера к министру предпринимательства и информационных технологий Андресу Сутту с просьбой разъяснить суть законодательной обязанности предприятий связи обеспечить трансляцию эстонского общественно-правового вещания. Союз хочет получить разъяснение по содержанию и масштабу этой обязанности.

Ärileht попросил также ERR прокомментировать ситуацию, но за два рабочих дня ответа не получил.