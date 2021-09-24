Россия и Марокко – первые четвертьфиналисты чемпионата мира

Оба стартовых матча раунда плей-офф имели заведомого фаворита: россиянам и марокканцам пророчили уверенные победы, но на деле получилось несколько иначе. Сборная России смогла распечатать ворота вьетнамцев только к середине первого тайма, чем немного успокоила накалявшуюся на паркете обстановку. Вопреки ожиданиям, пропущенный гол не надломил Вьетнам, азиатская сборная продолжила играть довольно дисциплинированно, и даже сумела забить. Впрочем, случилось это уже после того, как россияне забили свой второй мяч. Таким образом, на перерыв команды ушли при счете 2:1. В перерыве вьетнамцы заметно перестроили игру, предпочтя активные атакующие действия аккуратным розыгрышам, и вполне могли сравнивать счёт – дважды мяч после опасных ударов пролетал в сантиметрах от штанги. Россияне смогли сдержать натиск соперника и забили третий гол, который и стал решающим. Вьетнам при игре с пустыми воротами вновь сократил отрыв до минимума, но восстановить равенство так и не смог – итоговый счёт 3:2.

После матча главный тренер сборной России Сергей Скорович высоко оценил игру соперника: «Вьетнам сыграл дисциплинированно, тактически грамотно. Оборонялся и сражался. Хороший матч провел вратарь, много выручал. Ну, и конечно, хорошие скоростные качества показали вьетнамцы, буквально замотали наших футболистов своими открываниями, играя без мяча. Мы же не реализовали множество моментов, и не совсем все сложилось так, как бы мы хотели. Отсюда и трудности».

Футболист российской сборной Иван Милованов, для которого этот матч стал сотым в форме национальной команды, также отметил неуступчивость азиатской команды: «Все команды прибавляют из года в год, Вьетнам не исключение. Сегодня они не хотели просто так уступать, бились до конца. Поэтому это был по-настоящему сложный матч. Но других на чемпионате мира и быть не может. Тем более в плей-офф».