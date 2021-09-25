Шендерович в Таллинне: Путин уйдет от власти только на скамью подсудимых

Многие уехали под давлением уголовных дел, они просто бежали. Поздний Путин - это даже уже не гибридная демократия, мы двигаемся в сторону классического авторитаризма. Никакой политики в России нет. Человек, занимающий внятную антипутинскую позицию, заявляющий о намерениях прийти к власти — он враг государства. Сегодня никакого разделения властей нет. Ничего кроме Путина нет. На членах банды просто разные бейджики — журналист, министр, судья.

Давайте теперь про Россию. В последнее время Россию все чаще покидают оппозиционеры, активисты, многие переезжают в страны Балтии. Какая главная причина переезда?

Да. Таллинн - маленький город. Если выехать за пределы сувенирной части, почти мгновенно город становится серым, советским. Это заметная граница. Это впечатляет, не в лучшую сторону.

Да. Таллинн - маленький город. Если выехать за пределы сувенирной части, почти мгновенно город становится серым, советским. Это заметная граница. Это впечатляет, не в лучшую сторону.

Мы сняли пять передач, только одну выпустили в эфир — про Белоруссию. Сняли про Балтийские страны и Азербайджан. Но потом компанию закрыли, файлы арестовали. В каждой из стран мы снимали то, что у советского человека ассоциируется с государством. Безусловно, Таллинн — наша главная заграница. Тут мы снимали и довлатовский сюжет — по его местам. Старый город. Снимали самую западную базу бомбардировщиков. Кажется, это в Палдиски. Вы наверняка проезжали мимо Ласнамяэ, района, где одни панельки.

Плюс 20 лет назад, когда я работал на телевидении, мы снимали фильмы про бывшие республики СССР. Мы к 10-летию распада решили сделать 15-серийный документальный сериал под названием ”Здесь был СССР”. Рассказать, как республики по-разному живут на свободе. Слово свобода приходится иногда "кавычить", так как речь шла и об Узбекистане, Таджикистане…

Не так часто, как этого хотелось бы. Таллинн — очень любимый город. Мы с женой были здесь в свадебном путешествии 36 лет назад. Таллинн же был Парижем, Римом, Лондоном. Это была самая крайняя, доступная нам заграница. Моя жена шутит, что согласилась выйти за меня замуж только тогда, когда я пообещал поехать в Таллинн в свадебное путешествие. Это было главным критерием. Потом еше несколько раз приезжали с дочкой. Теперь решили заехать в годовщину свадьбы. У меня была лекция в Тарту, а потом решили съездить и в Таллинн. Когда я уже был здесь меня пригласили выступить в Еврейской общине. Я, естественно, согласился. Это очень теплый город.

Это самая привычная ситуация для русского уха. Мы знаем, что все реформы в России происходили изнутри. Либералы, по российским меркам, находились внутри системы. Сейчас это очень маловероятно. Советские коммунисты после госпереворота могли уйти от власти. Они были идеологическими преступниками, но они не были ворами. Егор Лигачёв умер недавно в возрасте 101 года. Он до последних лет ездил по миру и читал лекции. Он проиграл и ушел. Путин так не может. Скорее всего, перемены будут связаны с очень травматичными ситуациями, возможно, с кровью.

В России в ближайшее время я не вижу энергии, которая способна что-то поменять. Это означает, что все перемены придут не либеральным путем. Все демократические каналы перекрыл Путин — нет прессы, нельзя выходить на улицы, нет выборов, судов. Говорят, что Путина свергнет человек изнутри, а не оппозиция.

Что нужно сделать, давно известно. В нормальной стране, где работает разделение власти, энергию протестующих аккумулирует оппозиционная партия. Есть свободные СМИ, независимый суд, честные выборы. Так происходит в свободной стране. В нашем подобии Туркменистана, нету никаких избирателей. Умное голосование — это попытка преодолеть фальсификацию. На этих выборах с помощью электронного голосованию просто заменили цифры. В Москве с помощью э-голосования ” Единая Россия ” выиграла вдвое.

Нет. Вопрос дальше простой — человек успеет умереть до потери власти или нет. Как только Путин реально уйдет от власти, не марионеточным способом, как с Медведевым было, а реально — то через пару месяцев он окажется на скамье подсудимых. Он это прекрасно понимает. Список-то растет, раньше была только коррупция, а потом уже заказные убийства, войны и так далее. Что нужно сделать россиянам, чтобы сменить власть?

Понимаете, у них у всех все получается. У Чаушеску все получилось, у Мубарака, у Каддафи. Правда его потом поймали и изнасиловали перед смертью. В этом ловушка тоталитарного режима. Абсолютная власть — это мина. На нее зайти можно, а сойти никак. Захватить власть легко — всех посадил, изменил закон. Физически это сделать не трудно. Проблема в том, что ты не можешь уйти как Клинтон, читать лекции и играть на саксофоне. У Путина так не получится?

Год назад отравили Алексея Навального. Сейчас оппозиционеры либо уехали, либо сидят, как сам Навальный. Значит, у Путина все получилось?

Недавно оппозиция заявила желание выдвинуть единого кандидата на выборы президента 2024 года — Евгения Ройзмана.

Ройзман был бы прекрасным кандидатом. И он бы, безусловно, выиграл у Путина. В случае честного голосования, с агитацией, дебатами, митингами — он бы победил. Но его никто не пустит.

Можно не пустить на выборы?

Навального же не пустили.

У Ройзмана нет никаких уголовных дел.

Будут. Если захотят, то будут. В конце концов его могут просто убить.

Еще раз, никаких выборов в 2024 году не будет. Может быть, что-то произойдет, война, Дворцовый переворот. Но выборов в вашем эстонском смысле, с равными кандидатами, агитацией, подсчетом голосов — этого не будет.





У нас многим симпатичен Путин. Порядок в стране, закончил войну в Чечне…

Какую войну он закончил? Он устроил эту войну и пришел благодаря этому к власти. Закончил первую чеченскую войну Ельцин, которую он и начал. Вторую чеченскую войну в 1999 году начал Путин со взрывов домов. Он сам ее придумал, потом пришел к власти. Был уничтожен законно избранный президент Чечни. Кстати, Дудаев, первый глава Чечни, служил летчиком стратегической авиации в Эстонии в Тарту. (В Тарту есть мемориальная доска в его честь — RusDelfi).

Многие люди, как говорил Козьма Прутков, подобны колбасе — чем их начинишь, то они и носят. Многие повторят то, что им сказал "Первый канал". Это история очень печальна. Если говорить о порядке. То как писал Декарт, нужно договориться о терминах. Европейское понятие о порядке, это значит апельсиновый запах в туалете, ровные дороги, сменяемость власти. Российское понятие о порядке — чтобы все лежали вниз лицом и никто не шевелился. Чтобы все молчали, как в морге. Этот порядок заканчивается деградацией и кровью. И не было ни одного исключения. Единственный пример — Гонконг. Это не я сформулировал, но мне очень нравится: все хотят Сталина для соседа, а не для себя.