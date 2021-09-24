Торговая сеть предупреждает: осенью поднимется цена на сахар

В ближайшие месяцы ожидается рост цен на продукты питания: стоимость электроэнергии и топлива — это те два компонента, которые удорожают все товары и услуги, сказала в эфире радиостанции Vikerraadio исполнительный директор Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Издание Ärileht поинтересовалось у руководства одной из крупнейших сетей розничной продажи Prisma — повышения цен на какие группы товаров можно ожидать в ближайшее время.

"Prisma прикладывает большие усилия, чтобы в ходе переговоров с поставщиками удержать изменения цен на максимально низком уровне", — сказал директор по ассортименту и поставкам сети магазинов Prisma Каймо Нийтару.

Как сообщил Нийтару, уже летом из-за роста биржевой стоимости на 10-20% повысились цены на кофе.

"В июне выросли цены на импортные макаронные изделия и растительное масло. Из-за удорожания производства повысились цены на многие мясные продукты, прежде всего на продукты из мяса птицы".

"Идёт или уже произошел рост цен на выпечку, который также связан с подорожанием зерна", — отметил Нийтару.

Он также сообщил, что поставщики уже известили Prisma о том, что осенью повысится цена на сахар.