"Романтично и таинственно". В парке у Центра русской культуры установлено новое уникальное освещение

По словам старейшины района Кесклинн Моники Хауканымм, в современной системе паркового освещения важны как функциональность, так и экологичность и окружающая среда, создание атмосферы и демонстрирование городского искусства.

”Новое освещение парка Канути не слепит глаза и дает возможность наслаждаться красотой ночного звездного неба, — сказала Моника Хауканымм. — Особенным освещение делает то, что в качестве дизайнерского решения тут использовались специально заказанные деревянные фонарные столбы, а система управления освещением учитывает как погодные условия, так и, например, сезон гнездования птиц — в этот период кроны деревьев не подсвечиваются. Это поддерживает одну из целей Таллинна как Зеленой столицы Европы 2023 — сохранение видового разнообразия в городской среде”.

В ходе работ по реконструкции тут были приведены в порядок дорожки, установлены парковые скамейки с подсветкой, обновлено освещение игровой площадки, а также созданы возможности для экспонирования городского искусства. Помимо дорожек, подсветку получили также деревья и другое озеленение парка, фасады Центра русской культуры и школы по интересам Канути, а также памятник Ф.М. Достоевскому.

Старейшина района Кесклинн отметила, что новое освещение парка Канути создает романтическую и чарующую атмосферу, оно таинственно и прекрасно.

”Хотя всей красотой фонтана с подсветкой можно будет полюбоваться лишь следующей весной, уже сейчас можно сказать, что световое решение всего парка оказалось очень удачным”, — сказала Моника Хауканымм.

Систему освещения парка Канути реконструировали в рамках проекта Interreg LUCIA. В 2019 году был проведен конкурс тематического планирования освещения парков бастионного пояса Старого города. В разработку исходного задания накануне конкурса были вовлечены и жители Таллинна. Конкурс выиграла финская фирма VALOA Design Ltd, в первую очередь она составила проект светового решения для парка Канути.

В дальнейшем новое освещение получат сад Маргариты, Башенная площадь, Тоомпарк, парк Хирве и парк Линдамяги, входящие в бастионный пояс Старого города.