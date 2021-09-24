Экономика
24.09.2021, 21:50

Wise: комиссия за денежные переводы слишком высока. Когда можно ожидать ее снижения?

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Limassoli linn Küprosel on valuutakauplejate meka
Limassoli linn Küprosel on valuutakauplejate meka
Foto: Argo Ingver
По предварительной оценке, люди, проживающие в странах G20, в 2021 году совершат денежные переводы на сумму 215 миллиардов долларов, оказав поддержку проживающим за границей друзьям и родным. Новый анализ Wise, который основывается на данных Всемирного банка, показывает, что примерно 11,5 миллиардов долларов из этой суммы составит комиссия. Если бы к началу текущего года была достигнута цель номер 10 из Программы по устойчивому развитию ООН, то это позволило бы сэкономить пять миллиардов долларов.

Сотни миллионов людей по всему миру зависят от денежных переводов, и трансграничное движение денег существенно важно для финансирования образования и здравоохранения.

Из 13 стран G20 (в т.ч. США, Германия и Франция) отсылается почти половина всех международных денежных переводов в мире. И все-таки комиссии за переводы в этих странах по-прежнему высоки, и за первый квартал этого года составили в среднем 6,49%.

Согласно 10-й цели программы устойчивого развития ООН средняя комиссия за переводы должна опуститься во всем мире ниже 3% к 2030 году. Анализ показал, что даже при оптимистичном сценарии такого в странах G20 скорее всего не произойдет. 10-я цель программы устойчивого развития была представлена в 2015 году, и с этого момента страны G20 снизили комиссию в среднем примерно на 1%.

Есть страны, которые достигли существенного прогресса в снижении комиссии. Например, Россия снизила ее ниже поставленной цели. Модель, построенная на основании более ранних данных, прогнозирует, что к 2030 году только Канада и Южная Корея могут достичь цели. В то же время непонятно, продолжится ли в этих странах снижение комиссии, которое было вызвано пандемией и внедрением дигитальных услуг, тем же темпом.

По словам соучредителя и исполнительного директора Wise Кристо Кяэрманна, вызывает тревогу тот факт, что комиссия в странах G20 за последние шесть лет снизилась всего на 1%.

”Денежные переводы являются важной частью жизни миллионов семей, особенно тогда, когда экономическая ситуация неустойчива. И все-таки людям до сих пор непонятно, сколько на самом деле стоит перевод денег заграницу, потому что помимо комиссии цена формируется и за счет дополнительных расходов, скрытых в курсах обмена валют.

Доступные комиссии и достижение поставленной ООН цели устойчивого развития зависит от прозрачности. Ценообразование в виде ”полной цены” позволит людям понять реальную стоимость перевода денег заграницу и поможет сориентироваться на рынке и адекватно сравнить цены. На ежегодном форуме G20 в Италии правительства должны пообещать предпринять конкретные шаги для достижения цели”.

В 2020 году Европейский союз сделал большой шаг навстречу прозрачному ценообразованию. Согласно новым правилам, при внутренних платежах карточкой и переводах через интернет следует указывать общую стоимость денежных переводов, в том числе дополнительную плату, связанную с обменным курсом валют.

Полный текст рапорта доступен здесь.

Услугами компании Wise пользуются более 10 миллионов частных и бизнес-клиентов. Каждый месяц компания совершает международные платежи на общую сумму в 5 миллиардов фунтов,

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