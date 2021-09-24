Для подачи предложений по народному бюджету Ласнамяэ осталась неделя

”Все жители Таллинна могут предложить близкие местным сообществам идеи того, что в следующем году можно было бы воплотить за счет муниципальных средств. Важно, что новый объект должен быть доступным для всех горожан. Идеи должны быть инновационными, но при этом и реалистичными, поскольку объем ”Народного бюджета” всего Таллинна составляет в общей сложности 1 миллион евро”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Идеи можно подавать в шести категориях: дети и молодежь. городская среда, безопасность, спорт, культура и досуг. прочее. В каждом районе будет выбрана одна идея, отвечающая условиям ”Народного бюджета”, предложенная жителями района и набравшая на голосовании больше всего голосов. Предложения принимаются до 1 октября, затем будут отобраны те из них, которые можно реализовать, и в конце ноября начнется голосование по идеям, которые пройдут в финальный раунд.

В этом году на сбор идей уже поступило более двух десятков идей, связанных с Ласнамяэ. Особенно популярны категории городской среды, а также дети и молодежь. Горожане предлагают новые решения в городской среде, хотят расширить возможности для занятий спортом, а также построить новые детские площадки.

В прошлом году в рамках инициативы ”Народный бюджет” жители Ласнамяэ активнее всего высказались за ремонт пешеходного тоннеля Мустакиви. В ходе исследования состояния тоннеля стало ясно, что его конструкции находятся в гораздо более плохом состоянии, чем считалось ранее. Поэтому не получится реконструировать весь тоннель в рамках ”Народного бюджета” и работы пройдут в несколько этапов. Осенью будет объявлен тендер на проведение ремонтных работ, и а также будет выбрано архитектурное решение.

Свои идеи можно подать до 1 октября здесь.