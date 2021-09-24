Эстонская компания Enefit Green построит в Литве свой крупнейший ветропарк

Недавнее инвестиционное решение о ветропарке в Акмене позволит Enefit Green продолжить реализацию своего амбициозного плана роста и увеличить производство энергии ветра. Проект включает в себя установку 14 ветряков номинальной мощностью 5,3 и 5,5 мегаватт (МВт). Общая стоимость инвестиции составляет около 85 миллионов евро. Прогнозируемый годовой объем производства ветропарка составит около 258 гигаватт-часов (ГВтч), или почти пятую часть нынешнего годового объема производства ветровой энергии компании.Такой объем покрывает годовую потребность в электроэнергии около 80 000 домов.

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, он очень рад сделать еще один большой шаг в производстве зеленой электроэнергии в виде инвестиционного решения по ветропарку Акмене.

”Возобновляемая электроэнергия — это самый быстрый способ достичь углеродной нейтральности, а ветер и солнце — источники возобновляемой энергии, обладающие наибольшим потенциалом в Балтийском регионе. Благодаря новым строящимся ветропаркам Enefit Green внесет свой вклад в достижение государственных климатических целей и значительное увеличение доли производства ветряной энергии в регионе. Кроме того, это позволяет нам предлагать клиентам Eesti Energia еще больше зеленой электроэнергии”, — прокомментировал Кярмас.

По примеру проекта ветропарка Шилале II, компания Enefit Green подписала договоры о строительстве ветропарка Акмене с международным производителем ветряков GE Renewable Energy и строительной компанией Merko. Опытные партнеры были найдены посредством тендеров.