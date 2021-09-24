Сеть Prisma начала сотрудничество с Bolt Food

”Ожидание клиента интернет-магазина продуктовых товаров — получить заказ как можно быстрее. Мы стремимся быть гибкими, предлагая нашим клиентам различные возможности для удобного заказа продуктов с доставкой. Bolt Food обладает надежной курьерской сетью и хорошо отлаженной платформой, позволяющей заказать из Prisma продукты с быстрой доставкой на дом”, — сообщил руководитель интернет-торговли в Prisma Свен-Эрик Веймер.

На платформе Bolt Food можно выбрать из 1500 наиболее популярных продуктовых товаров, представленных в ассортименте Prisma. В рамках нынешнего пилотного проекта товары из Prisma через Bolf Food можно заказать в Таллинне — в радиусе 15 км от магазина Lasnamäe Prisma. Скорость доставки товаров зависит от величины заказа и дистанции, но в среднем доставка будет занимать не более 30 минут.

”Если клиенты пожелают и будет спрос, мы запустим услугу и в других городах”, — добавил Веймер.

”Bolt Food предлагает возможность доставки продуктовых товаров с марта прошлого года. За это время выбор продуктовых магазинов значительно расширился, список пополнен множеством различных торговых сетей. Мы стремимся предлагать максимально разнообразный и широкий выбор товаров, и появление Prisma на платформе Bolt Food отлично дополняет текущий ассортимент”, — сказала региональный менеджер Bolt Food в Центральной и Восточной Европе Линда Гардер.

Продуктовые и промышленные товары из ePrisma можно также по-прежнему с удобством заказывать с доставкой на дом на сайте Prisma.

Prisma Peremarket AS ведет деятельность в Эстонии с 2000 года. По всей Эстонии у сети в целом одиннадцать магазинов, обеспечивающих вместе с подразделением поддержки работой почти 900 человек. Prisma Peremarket принадлежит торговому концерну S-Grupp, который действует на рынках Финляндии, Эстонии и России.